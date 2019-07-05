財經評論：貿易爭拗難言休　經濟保六存挑戰

自中美去年開打貿易戰，內地出口受到關稅的嚴重打擊，經濟增長放緩。至今年5月，美國再向中國商品加徵關稅。6月底兩國領導人在二十國集團峰會見面後，美國亦只是暫緩徵收新關稅，已開徵的就照收。看來雙方要簽下一紙貿易協議，變數仍多。內地今明兩年經濟要「保六」、即年增長6%，可謂困難重重。



美國對中國商品大幅徵收關稅，嚴重損害在華出口企業的利益，致使不少廠商選擇將內地廠房遷往其他地區。內地數據亦在在反映經濟疲弱狀況，包括5月份固定資產投資及工業增加值數據差過預期，六月份官方採購經理指數(PMI)重陷收縮，財新中國6月服務業PMI更跌至4個月低位，企業信心持續下滑等。



為應對困境，內地推出連串政策扶助企業，但看來下半年還是要繼續大規模減稅降費，希望能發揮更大的穩經濟效用。另一方面，當局已多番強調不搞大水漫灌，可歐、美央行即將再進行減息放水，迫使內地也得維持相對寬鬆的貨幣政策。如何更好地支持民企生存，不但關係到經濟，還關乎社會穩定。



近日商務部已明言，中美要達成貿易協議，美國就得取消所有商品關稅，底線已說得清楚不過。坐收逾六百億美元關稅的美國，是否願意放手，當然要視乎其他的協議內容利益有多大。事實上，峰會後美國放生華為及暫緩加徵新關稅，只是特朗普回應企業反對聲音的權宜之計，不排除稍後又會因應形勢而隨時「變臉」。



即使樂觀地推想，年底前中美真的簽得一紙貿易協議，亦難保往後會否又再傳來科技戰、貨幣戰、金融戰等。說到底，中美是對手，雙方的衝突絕非僅限於貿易不平衡。兩強爭霸，斷不會很快結束，亦已成為投資者恒常需要計算的風險因素。



內地今年經濟增長就算能勉強「保六」，明年仍會受到考驗。因應宏觀情況的變化，其實經濟增長放緩只要有序，風險尚可管控，最怕是見到斷崖式的下滑。要避免經濟硬着陸，一方面要設法透過持續性的供給側改革，刺激傳統的工業、投資、消費三大增長引擎；另一方面，進入5G時代，中國能否在外部阻力重重的挑戰下，在科技發展擔當領導角色，充分利用龐大市場的優勢，建設新的增長點。



風物長宜放眼量，中國要崛起，就要面對美國，這是繞不過、躲不開的事實。身處歷史洪流，只得先武裝自己，再因應形勢靈活轉身！

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