新股專輯︰妙思集團申主板上市

個人遊愛店妙思集團向聯交所申請主板上市，東興證券為獨家保薦人。



該公司為本港香港奢侈品採購店，目前於尖沙咀及銅鑼灣經營一間旗艦店及六間零售店，並銷售240多個品牌產品，包括國際奢華時裝公司及歐洲最頂級時裝品牌，售價介乎數百元至數十萬元。



據初步招股文件，該公司2019財年的同店銷售為12.88億元，同店銷售增長為3%；收入13.30億元，按年增2.32%，溢利按年倒退13.68%；毛利率13.6%，按年下跌0.7個百分點。



值得留意的是，於2017財年至2019財年期間，合共向股東派發4100萬元股息，但公司表明現時並無任何特定股息政策或預定派息率。



另外，未有盈收生物科技企業上海復宏漢霖生物技術再向聯交所遞交上市申請。該公司母企為復星國際(00656)，並開發20多種候選生物藥及多種腫瘤免疫聯合療法。

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