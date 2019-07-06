東亞再遭大行唱淡　憂信貸質素惡化

李國寶擔任執行主席的東亞銀行(00023)發出盈利警告不足一個月後，滙豐環球研究加入看淡行列，直指東亞的中國資產風險敞口持續對其信用狀況添壓，將其基本建議評級由「中性」降至「減持」。



市場普遍看淡東亞銀行發展前景，滙豐環球研究發表固定收入的信貸報告，認為內地房地產行業在相對良好的前景下，東亞卻出現較大資產損失，形容為不尋常，並認為東亞中國與集團之間的撥備存有差異，未來更會進一步擴大。



東亞於6月中發出盈利警告，預期2019年上半年度股東應佔溢利將較去年同期顯著下降，原因是早年在內地批出四項面值總額約62億元的貸款資產，因市場環境惡化而出現信貸級別下調，將導致約25億至30億元重大稅後減值損失。



儘管東亞試圖向市場大派「定心丸」，表明該行已辨別出所暴露的風險，但滙豐報告指，期內房地產市場表現相對穩定，而受影響項目佔東亞在中國的地產發展及投資的貸款比例估計達8%，故認為當中帶出風險管理的問題。



報告又指，當62億元的貸款資產被降級為不良貸款，130%的撥備覆蓋水平會對東亞中國帶來約58億元的稅後減值損失，並料中國的資產風險敞口難於短期內消退，並可能對東亞的信用狀況繼續構成壓力。



事實上，摩根大通早前發表報告，指東亞銀行發盈警令市場意外，將重燃市場對其內地業務的資產質素憂慮。因內地宏觀環境不確定性增加，相關企業貸款的潛在信貸風險仍高企。摩通重申對東亞的「減持」評級，更調低其2019年每股盈利預測45%。



摩根士丹利亦對東亞前景感到悲觀，直言其內地貸款規模龐大，當中有三成與房地產相關，料於內地經濟增長放緩下，該行信貸成本將維持高企，拖累其股東回報率至中單位數，故予以「減持」評級。



市場更有消息傳出，東亞為了加強旗下東亞中國資本結構，以及支持內地業務營運，母行或需向東亞中國注資「救亡」。

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