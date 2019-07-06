東方日報B2：百威招股　銀行狂撬孖展客

全球最大啤酒商百威英博(AB InBev)分拆的百威亞太(01876)周五起招股，為今年迄今最巨無霸新股。據本報統計，招股首日，單計八家券商已合共錄得約76億元孖展認購，以其公開集資額計，即超購近一倍。



銀行群起推出百威亞太認購優惠，衝着券商來爭客。券商提供的孖展認購息率普遍為3.88至4厘以上；銀行則可低至兩厘左右，若經網上及流動理財認購，不少銀行可豁免手續費(見表)。爭奪孖展戰況屬近期罕見。



銀行當中，以滙豐較進取，融資成數可達九成，若貸款額高於300萬元，實際年利率為2.25厘；低於300萬元年息2.45厘，最低貸款額為10萬元。



招商永隆銀行則推出「新股貸款－定額收費套餐」，其中「入門」套餐的指定貸款金額為25.63萬元，實際年利率低至1.38厘。



中國銀行(香港)(02388)及恒生銀行(00011)認購該新股的孖展年息，分別為3.6厘及3.95厘。至於大新銀行(02356)最低貸款年利率為3.85厘，貸款額需為50萬至500萬元。



對上一次銀行與券商的搶客戰，要數美團點評(03690)去年九月登場時。當時銀行所提供的孖展貸款利率也低至2.38厘，券商更是奇招盡出，包括客戶猜中首日上市股價高位及收市價可獲一手美團，以入場費計價值七千多元。然而，美團點評最終孖展反應冷淡，公開發售僅超購0.5倍。



對於今次百威招股，致富集團證券業務主管郭家安表示，七日利息期加上息率高，以孖展認購成本會較貴，但聽聞國際配售認購反應熱烈，且該公司發行規模大，中籤率會較高，預料首日股價升約2%已可打和。



他表示，過去大型招股如友邦(01299)、中國鐵塔(00788)等，股價初期升幅不大，當中鐵塔更曾跌穿招股價，預期百威也要「慢火煎」。有客戶向他透露，憧憬百威有機會成為指數成分股，故即使股價初期有機會「潛水」，也計劃招股時及上市後分注吸納以免「走寶」。



信誠證券聯席董事張智威表示，百威在云云啤酒新股中夠出眾，有可能上市後被納入MSCI指數或進身藍籌新貴，即得到被動式基金支持，因此中長線看好該股，預期上市首日可升一成，但別期望會「爆炒」。



惟耀才證券行政總裁許繹彬指出，百威亞太屬內需股，不受惠於中美貿易戰緩和，業務亦非寡頭壟斷，因此料今次只會超購約8至10倍，難復早兩年新股旺場的光景。



散戶若要抽孖展，必須衡量成本，他解釋，大型新股初上市難有顯著升幅，若有心博被納入指數，建議「可以等上市之後睇定啲都唔急」。



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