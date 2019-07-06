美股收市：減息預期略為降溫　道指跌43點

美國最新非農就業數據向好，減息預期略為降溫，美國股市周五下挫。道指收報26,922點，跌43點或0.16%，自紀錄高位回落，並結束連續4日升勢；標指收報2,990點，跌5點或0.18%；納指收報8,161點，跌8點或0.1%。



總結全星期，道指、標指、納指分別累升1.21%、1.65%和1.94%。



消費股周五回落，3M全日跌1.66%，為表現最差的道指成分股；強生和寶潔分別跌1.12%和0.81%。藥股受壓，默克跌1.47%；輝端則挫1.08%。



美國勞工部公布，當地6月份非農業職位增加22.4萬個，分別遠高過市場預期16萬個及5月7.2萬個，失業率微升0.1個百分點至3.7%，期內平均時薪按月增加0.2%，低過預期0.3%增幅，按年則升3.1%，亦低過預期3.2%增幅。



本次非農就業報告是聯儲局7月可能減息前的最後一次就業報告，對聯儲局政策制訂有重大參考意義。根據利率預期，投資者預期本月減息的機會超過九成；而美國總統特朗普亦呼籲聯儲局減息。



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