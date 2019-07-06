13項冷知識！亞馬遜25年前面世　最頂尖科技係「打格仔」？

1994年7月5日，閣下已在世嗎？若已在世，當年自己正在做甚麼呢？回看25年前的當天，正正是目前全球電商「一哥」亞馬遜(Amazon)創立的日子！當年的創辦人貝索斯辭去了對沖基金的工作，與太太(如今已是前妻)麥肯齊(MacKenzie)一起在西雅圖的車廠創立了亞馬遜。以下是當年13項回憶，不論閣下是否在世，也不妨回味一下：



【1、幾乎沒有人認識「互聯網」】

如果閣下「夠老」，相信一定會承認自己在1994年未上過網！當年全球互聯網覆蓋率只有0.447%，1993年更僅為0.252%，就算是1995年，亦只有0.777%。



【2、就算可上網，亦十分慢及貴】

就算當年閣下已接觸到互聯網，也相信只會在學校或工作環境，因為如果在家庭，費用十分昂貴！當年上網是每5小時收費19.95美元(約155港元)，之後每小時3美元(約23港元)。以目前費用來看，當然是匪夷所思。



【3、就算不介意付錢，也沒有甚麼網站】

如果閣下當年能接觸到互聯網，又不介意高昂的上網費，恐怕也得物無所用，因為就算連大型科技企業，當年也未有官方網站。舉例來說，蘋果公司(Apple Inc.)要1997年，微軟則能在1994年上線。不少港人記憶猶新、以前最熱門的搜尋網站雅虎(Yahoo)，也要1996年才有官網。



【4、當年的3.5吋硬碟 目前已是文物】

在1994年7月，人們是怎樣將資料由一部電腦轉至其他電腦？對！就是1.44 MB軟碟機。還記得「Floppy」這個名詞嗎？相信「3字頭」或以上的港人會有印象。



【5、網絡廣告幾乎不存在】

1994年7月前的一個月，剛好是第一個「垃圾電郵」(即係第一代網絡廣告啦)獲發出的日子。



【6、域名是免費的】

1994年7月，不少人連互聯網是甚麼也不曉得，註冊「域名」固然不需要金錢。1995年開始就要了。



【7、「打格仔」開始了...】

要上網，當然需要瀏覽器，1994年7月也有，「打格仔」更是技術的里程碑。大家或許聽過的Netscape，要在1994年11月才推出。當然，當年絕大部分上網的軟件目前已成為「文物」了。



【8、你需要郵寄支票】

目前網上轉帳比比皆是，惟eBay也是1995年9月才開始。換言之，1994年7月全部支付都需要支票，並沒有電子支付。



【9、頂級新聞網站建立成本為120美元】

當年有《經濟學人(The Economist)》的員工因厭倦其公司沒有建立官網，索性自己做，成本為120美元(約936港元)。近乎同一時間，美國MTV公司發現其中一個前合夥人獲得准許建立自身的MTV網頁，該公司當時試圖奪回授權。



【10、當年大事】

除了互聯網消息，1994年7月是英吉利海峽(English Channel、連接英國及歐洲大陸)隧道開放；轟動一時的美式足球明星O.J. Simpson被控殺害前妻及其男友；曼德拉(Nelson Mandela)成為南非總統；微軟宣布停止銷售MS-DOS；美國職業棒球大聯盟球員即將罷工(取消世界大賽)等。你又想起香港有何大事嗎？



【11、白宮也未有互聯網】

美國政府在互聯網上落後大勢，雖然它創立了互聯網，但白宮的官方網站要在1994年11月才正式上網，較國會議員Ted Kennedy的個人網頁早於1994年6月上線更慢。



【12、沒有人從事互聯網】

當年根本沒有人想到會從事互聯網工作。Facebook創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg)只是10歲小孩；Twitter創辦人Jack Dorsey僅是高中學生；SnapChat聯合創辦人Evan Spiegel更只有4歲。



【13、亞馬遜之前還有...】

其實，亞馬遜絕不是互聯網先鋒！當年的Powells.com是最大網上書商之一；必勝客(Pizza Hut)亦已推出網上落單。



這印證了「學無前後，達者為先」，亞馬遜的奇迹絕對不是因為「最早」，頭腦及管理也很重要...

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