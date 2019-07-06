德銀高層第一槍！投資銀行高層Ritchie將離職

外電報道，德意志銀行計劃進行近年以來最大力度的一次重組，並出現第一個因重組而離職的高層，為公司投資銀行負責人Garth Ritchie。



德銀發聲明指，根據雙方達成的共識，Ritchie將於本月底離開，但仍將繼續就退歐問題提供顧問服務，另行政總裁Christian Sewing將接管投資銀行業務，該部門管理層將在適當的時候進一步變化。



Sewing料將在周日舉行的監事會會議後公布大規模改革方案。消息表示，重組計劃的重點為大幅削減投資銀行業務，以及重組管理層。



外媒日前引述消息報道，德銀的大型重組計劃將包括分拆一個稱為「企業銀行」的獨立業務，其主要經營該行的交易銀行活動；並計劃裁員多達2萬人，以及將逾500億歐元的資產撥入壞帳。

─ ─ ─ ─ ─ ─

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm