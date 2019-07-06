1周10大驚奇：美經濟創奇迹　全球2020年衰硬？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月。雖然3月15日曾警告跌浪開始，但隨着股市破位，異象4月5日預言4月市況穩步上揚，5月美股或破頂(結果4月23日破了)。



縱使貿易戰升級，港股由5月6日起反覆下跌，惟異象從未驚慌，並大瞻預言直到7月中至8月都平安，事實勝於雄辯，結果有目共睹，不妨在國際視野中尋覓另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。



【1、異象：八成美企盈警 小心7月15日後股市大波動】

《1周10大驚奇》上周在中美領導人會面前已提及，金融市場本周起踏入「終極一升」。不過，隨着華爾街在7月15日當周起進入業績期，雖然異象預言7月中至8月也安全，但投資者必須保持警惕。



有報道指出，目前已有82%的標普500大企業下調了今年第2季盈利預測，比重之高與2018年第3季有驚人相似之處，當時股市在第4季暴挫，投資者應記憶猶新；再之前的往績是2015年，當時標指在8月大跌逾6%。另外，已披露盈利展望的113家企業當中，有77%或87家是發盈警，為2006年有紀錄以來第2差，僅次於2016年首季。



與此同時，目前市場分析員也以2017年9月以來的最快速度，下調了企業盈利預期，遭下調的個股較上調盈利預測的個股多出116隻，反映業績令人憂慮。



資產管理公司GuideStone Capital全球投資策略師David Spika警告，投資者似乎只關注減息及中美貿易戰，忽略了企業盈利才是推動股價上升的實際動力。



【2、異象：美國經濟創奇迹 全球2020年衰硬？】

踏入7月，除了美企快將踏入業績期，由7月1日開始，更是「每日」打破美國史上最長經濟擴張期紀錄，主因是美國今年首季經濟有增長，而截至6月30日止的第2季也極大機會有增長，已追平1991年3月至2001年3月的史上最長經濟增長紀錄。這反映着美國第3季經濟無論是增長或收縮，也將刷新經濟最長擴張期紀錄，因經濟要連續兩季收縮，才被定義為衰退。



不過，目前市場卻愈來愈擔心經濟擴張期完結。美國10年期國債孳息率本周再次跌穿2厘，低見1.93厘，創2016年11月以來最低，反映市場更憧憬聯儲局7月減息。



值得留意的是，美國3個月期國債孳息率相對10年期「倒掛」差距擴大至近0.3厘，再創2007年以來紀錄。由於該債息「倒掛」已在5月23日至今持續逾一個月，根據往績，100%預示美國經濟會在未來數季內衰退。換言之，股市極大機會已是「終極一升」，2020年經濟可謂衰硬...



另一異象是DHL國際快遞於6月27日發表了「全球貿易晴雨表」數據，估計未來3個月全球貿易指數將由56(擴張)大跌至48(收縮)，為2015年以來首次陷入全面衰退。



「全球貿易晴雨表」為DHL每季發布的數據，是針對全球貿易狀況及未來發展的新指標，涉及英國、美國、中國、南韓、德國、日本，以及印度的空運和貨櫃海運資料。這7個國家的貿易量佔全球75%。指標高於50是擴張，低於50是收縮。



DHL表示，美國是7大指標之中，下跌幅度最大，中國跌幅排第二，兩國皆處於收縮。該公司特別提醒，中美貿易戰過去帶來的負面影響「從未」像目前般重大。除了中美，南韓更由49跌至46；日本則剛好跌至50。



【3、末日博士：2020年全球經濟係衰硬！原因是...】

上述異象得到「末日博士」認同！估中2008年金融海嘯而一戰成名、現為Roubini Macro Associates董事長，被稱為「末日博士」的魯比尼本周警告，中美貿易戰及地緣政治緊張局勢，導致油價有可能急飆，導致2020年世界經濟陷入衰退。



他表示，對全球經濟來說，目前是一個可怕的時期，問題是貨幣政策制訂者應對衝擊的能力已受損，利率仍處於歷史低位，一些國家甚至是「負利率」，再加上債務高企，成為2020年衰退藥引。



他又警告，一旦中美雙邊談判破裂，世界各國不得不在兩國之間「靠邊站」，中美之間的分化將較美國與前蘇聯之間的分化更難看。此外，伊朗局勢緊張對油價構成衝擊，一旦油價上漲與經濟增速放緩一同發生，就會令全球經濟重演1970年代式的滯脹。



(註：目前伊朗警告，如果歐洲國家在7月7日最後期限前，不能向其提供承諾的經濟保障，該國將重啟一個封存的核反應堆，並加強鈾濃縮活動，升級可能導致2015年伊核協議全面崩盤，並使波斯灣地區陷入危機。)



【4、「終極一升」升幾多？睇睇「異象」點講...】

既然全球經濟有危機，若目前股市是「終極一升」，那麼，潛在升幅有多少？以美國股市為例，向來有所謂「1月效應」，即股市1月回報往往跑贏其他月份，而1月做好的話，整年亦有望錄得正回報。以目前形勢而言，股市再升空間約一成。



研究機構DataTrek Research指出，今年1月標指升7.9%，遠高於1958年以來平均回報1.2%，這樣大幅做好的類似情況僅出現過8次(不計今年)，全部都預示整年回報是「正數」，其中7次更達雙位數。更重要的是，8次平均回報達26.6%，中位數更達28.9%。



由於2019年至今標指累升兩成左右，根據往績，股市最少仍有一成上升空間。



至於7至12月股市會怎走？根據過去8次往績，7月有60%機會上升，8、9，以及10月則有60%機會下跌，平均跌幅分別為0.5%、0.1%，以及2.5%。到了11月，股市有75%機會上升，12月更有88%機會平均升2.8%。



不過，過去8次往績亦顯示，1月股市異常強勁反映上升周期近尾聲，投資者要懂得「落車」。



【5、「終極一升」升幾多？主要官員都話一成】

上述異象預言美股「終極一升」空間是一成，就算港股不跟，也很難逆向大瀉。事實上，「鷹派」的美國白宮國家貿易委員會主任納瓦羅本周亦表示，如果美國聯儲局減息，加上國會批准總統特朗普的美墨加貿易協定(USMCA)，道指將升至30,000點。即大約一成上升空間，與「異象」脗合。



他指出，其實只要上述條件中任何一個，在未來幾個月成為事實，投資者都可以看好股市。事實上，白宮首席經濟顧問庫德洛上月亦表示，USMCA能在國會獲得通過對美國經濟十分重要，程度更大於中美貿易協議。



據悉，國會正趕在7月底暑假前通過USMCA，換言之，股市在7月中至8月仍看高一線，符合異象預測。



納瓦羅又重申看好美國經濟前景，認為美國對中國產品加徵關稅，不會影響經濟增長。



【6、中美「科技冷戰」！傳5大美企尋求遷出部分中國產能】

講起中美貿易戰，日本傳媒本周報道，美國全部科技巨企均有意將部分生產線遷出中國。消息令美國媒體解讀為中美「科技冷戰」揭開新一頁。



報道指出，包括Google、亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)、戴爾(Dell)，以及惠普(HP)在內，全部5大美國科技巨頭都已準備遷出部分中國生產線，並正為此尋找具潛力的新產地。



當中，亞馬遜正考慮將智能揚聲器Echo的生產搬至越南；微軟的遊戲機Xbox及揚聲器Cortana生產料搬至泰國或印尼。報道未提及Google的智能揚聲器Google Home會搬到哪裏。



至於戴爾及惠普，亦正在尋求將筆記型電腦的生產遷出中國。該兩家公司去年總共付運7,000萬部電腦，大部分是中國製造。其中，有消息指，戴爾已選擇台灣、越南，以及菲律賓。另外，惠普正尋求將20至30%產能遷出中國，正考慮泰國及台灣，而且最早在7月底開始。



雖然報道沒有提及蘋果公司(Apple Inc.)，但早在上月已有傳聞指，該公司正認真考慮遷出中國15至30%的iPhone產能。



【7、貿戰擴大！日韓也「宣戰」 怎影響全球？】

其實，本周有關貿易戰的消息絕不限於中美或歐美，較出乎意料的是日本及南韓也打貿易戰！日本宣布，由於日韓兩國在二次大戰時徵用勞工賠償案的爭議未解決，自7月4日(周四)起，日本將加強半導體材料出口至南韓的限制，惹來南韓極度不滿。有分析警告，這對全球科技供應鏈帶來潛在負面影響，形同貿易戰！



●事緣

日韓因二次大戰徵用工(遭日本企業強行徵召的南韓勞工)的補償爭議而關係惡化，致使日本政府將針對出口至南韓的3項關鍵電子材料，實行兩階段出口管制。首先是7月4日起，對含氟聚醯亞胺、光阻劑，以及氟化氫的3種原料出口，須進行個別申請許可及審查；第2階段預計在8月啟動，屆時將把南韓從安全保障友好國家的「白色名單」中除名。



若從「白色名單」中除名，意味着未來日本廠商對南韓出口可能轉為軍事用途的產品，都必須向日本政府申請許可。由於日本出口審查一般需時約3個月，有可能影響到南韓企業的生產，主因是半導體生產材料庫存一般僅夠1至2個月。



●影響

根據南韓媒體指出，上述3種材料(氟化聚醯亞胺、光阻劑，以及氟化氫)是生產OLED面板及其他半導體產品不可或缺的原料。其中，OLED面板是目前最有競爭力的顯示器，相比LCD，它有輕薄省電、高對比、高反應速度等優勢，連蘋果公司(Apple Inc.)都計劃在2020全面採用OLED面板，可想而知其重要程度。



目前的情況是，日本出口至南韓的半導體原料將從原先的免申請出口許可，改為逐個審核，審查最長要90個工作天。



重要的是，南韓是全球「最大」半導體生產國，但原料及設備都極度倚賴進口。數據顯示，該國半導體生產設備自製率只有18.2%，即剩餘八成都要倚賴來自日本、美國，以及荷蘭等國進口。而在相關原料上，有近50%是倚賴日本進口。(附圖一)



全球二十大半導體廠商之一的南韓SK海力士表示，半導體生產材料庫存量不足3個月，若不能追加採購，3個月後工廠可能面臨停產困境。



由於南韓企業在全球半導體產業擁有十分高的市佔率，尤其在記憶體領域，單是動態隨機存取記憶體(DRAM)的全球市佔率就達到七成；儲存型快閃記憶體(NAND Flash)也達五成。這些產品廣泛使用在智能手機、電視機，以及個人電腦。



有大型日本機電企業表示，如果南韓記憶體供應停滯，將導致蘋果公司的iPhone減產，影響將是連鎖效應，意味着全球半導體供應「斷鏈」的風險恐擴大，引發整個科技業零件斷供的風險。



【8、特朗普及大鱷「做嘢」！貨幣戰恐如箭在弦】

除了貿易戰，全球更醞釀貨幣戰！美國總統特朗普本周再次在其社交媒體Twitter帳戶留言，警告不能再任由中國及歐洲將貨幣貶值。他的言論無疑為貨幣戰火上加油！



事實上，在憧憬美國聯儲局7月減息下，「沽空美元」成為熱門交易，即使中美貿易戰暫時「停火」，也未能阻止對沖基金沽空美元的熱情。



大型基金公司安本標準投資管理(Aberdeen Standard Investments)表示，中美貿易戰「停火」抵銷不了聯儲局減息預期，美元將繼續遭拋售，正沽空美元兌澳元及其他亞洲貨幣；另一大型資產管理機構安保資本(AMP Capital Investors)更指出，如果中美最終達成全面貿易協議，美元會更弱，因其避險吸引力下降。由於減息預期不會短期內完結，美元會繼續徐徐下滑，不會直線急跌。



事實上，美元已較今年5月高位累跌約2%，基金連續3個星期減持好倉。



順帶一提，打算外遊及買米要注意！泰銖今年以來已大幅升值逾8%，成為全球表現最好貨幣！美元兌泰銖仍徘徊30.6，即每港元能兌3.93泰銖左右，為泰銖2013年6月以來最強。



【9、拉加德勢接替德拉吉 全球資金市更癲？】

其實，特朗普並非無的放矢，皆因歐洲實在極大機會大幅放水。法國前財長、現任國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德本周獲歐洲議會提名，接任今年10月退任的德拉吉，成為歐央行行長。雖然相關提名仍有待歐洲其他相關部門批准，但料最終觸礁機會極微。換言之，中文譯名類近的拉加德勢接替德拉吉。恰巧的是，兩人皆主張大規模放水。



事實上，當拉加德獲提名後，歐洲債市周三(7月3日)顯著異動，其中，法國10年期國債孳息率觸及-0.1厘，為史上首次「見負」，反映資金「貼錢」買債之餘，亦意味着市場開始炒減息。



除了法國國債，早已是「負利率」的10年期德國國債孳息率見-0.4厘，比利時國債也是負利率。飽受債務問題影響的意大利10年期國債孳息率也低見1.75厘，較更穩陣的美國10年期國債孳息率約2厘更低。這反映歐債確實有泡沫，但這泡沫不易爆破，因央行勢再大規模放水。



目前市場主流意見認為，德拉吉將在9月宣布減息及重啟量化寬鬆(QE)，而勢接棒的拉加德一直不諱言地警告，全球貿易及地緣緊張局勢會拖累經濟，呼籲各國央行和政府採取更多措施，意味着她主張央行放水，勢會延續德拉吉的政策。



【10、明知銀紙再貶值 可以點做？】

特朗普講到明要「弱美元」，加上歐央行極大機會放鬆貨幣政策，投資者應怎面對？曾服務大型基金富蘭克林鄧普頓投資超過30年、去年「貼中」新興市場有股災、並有「新興市場之父」稱號的麥樸思(Mark Mobius)本周認為，未來金價有進一步上升潛力，主因是利率大趨勢是向下、央行加強買金力度、地緣政治不確定性仍高、虛擬貨幣擁護者的需求等，金價有可能升上每安士1,500美元。



他強調，黃金在投資組合中很重要，是永遠都應該在投資組合裏佔有一席地位，持有部位比例最少應達10%，因為現在利率向下，「你還能把資金放在哪裏？」



他又指出，包括俄羅斯、中國等主要央行增加買金力度，更為金價增添上升動能，加上近期虛擬貨幣升勢再起及經濟放緩，投資者對黃金這個傳統「避險資產」的需求也可能增加。



他直言，如今歐洲已處於「負利率」，持有歐元實際意義不大，呼籲投資者要考慮更好的「貨幣」。

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