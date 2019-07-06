科技商機：港男棄逾百萬年收入　投身烘焙業

從準教師、傳媒工作者、初創職員，到創業自己做老闆，港男吳澍基(Shukei)的事業旅程比一般打工仔精彩。原來他是著名初創滴滴出行的第一位香港員工，近年卻放棄逾百萬元年收入，毅然成立米勺課堂平台，直言個人熱愛挑戰，想趁年輕盡力去闖，令每一日都過得快樂及具意義。



他續指，香港人普遍缺乏企業家精神，價值觀亦較單一，往往認爲成功只有一條路。然而，他比一般人幸運，遇上思想開通的妻子及母親，得到她們全力的支持，沒有任何經濟上的後顧之憂，可以全力發展個人的事業。



米勺主要是邀請各方烘焙達人親自分享烘焙技術，並拍攝成影片。米勺為微信小程序之一，並於內地其他知名網站如抖音及小紅書等平台分享，用戶可付費收看，所得費用由米勺及烘焙師拆分。如今的烘焙師主要來自台灣，另外亦有來自香港及內地的。



他笑指，投入陌生的烘焙行業，歸因到底一個「信」字，因其是應拍檔邀請共同創業，主力對外事務。雖然米勺課堂成立約半年，員工人數已發展到10多個，他卻透露自己美其名是對外工作，實則為「打雜」，上至聯絡，下至剪片攝影均一手包辦。他指開展初創事業，所有事情都需親力親為。



正所謂萬事起頭難， 在創立平台初期，他也曾遇到不少挫折，試過打了100個電話，都沒有收到任何導師願意拍片教授課程，亦試過辛苦剪輯的片段全部作廢等等。他又補充，雖然該平台非獨立營運，而是透過微信、抖音及小紅書等網絡平台分享，但好處是上述平台的會員眾多，可轉化為其用戶外，宣傳費亦降至0，變相提高了毛利率。



他目標是瞄準有意學習烹飪的5,000萬名群衆，並預期每個月會有300人次購買相關產品，1年內便能達到收支平衡。



談及未來，他表示會擴大規模至團購，甚至橫向發展，發揮到整個亞洲市場如泰國的飲食課程，以至一手包辦海外食材。另外，他亦渴望打造課程導師成爲新一代KOL，將來更可宣揚自家品牌。對於有意投身創業的年輕人，他寄語他們必須願意行出第一步，要具備勇氣和執行能力，方有機會成功。

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