美非農就業表現強勁　瑞信估聯儲局本月仍會減息

美國最新公布的非農就業數據遠勝預期，瑞信、富國銀行均仍然預期聯儲局在7月仍會減息。



瑞信駐紐約利率策略主管Jonathan Cohn表示，聯儲局本月仍有減息的可能，但不要預期會大幅下調。他指，失業率輕微上升，加上工資增長緩慢，均令人失望，因此減息0.25厘的可能性仍然很高，但減0.5厘的理由就少了。



富國銀行外匯策略師Brendan McKenna認為，非農就業表現雖強勁，但不足以阻止聯儲局減息；但認同數據可能會令聯儲局有所遲疑，一些成員可能支持利率不變。



Bleakley Advisory Group首席投資官Peter Boockvar稱，雖然市場仍然認為減息0.25厘的可能性是100%，但大減0.5厘的機會已被排除了。

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