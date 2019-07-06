一周專家樓評：不穩定因素多　下半年樓市見真章

樓價指數創高，另一邊廂屯門納米新盤卻劈價逾3成求售，究竟未來半年樓價會點行？專家坦言，香港面臨內外交困的嚴峻形勢，下半年升勢或收窄，甚至跌回年初水平；亦有專家仍然睇好，指出低息環境持續，對業主一方有利...



全個星期嘅專家樓評，喺度一次過睇晒！想睇埋片嘅話，記得click入埋以下連結啦！



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【林浩文】：不穩定因素多 港樓價會調整？

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最近香港的社會環境和變化都幾大。雖然今年的上半年，香港住宅樓價上升7至8%，大家都十分關心今年下半年的樓市走勢。在不同的因素下，樓市會否作出調整？



去年我們預測2019年樓市會有10%的下調，但到今年上半年，農曆新年後，樓市有小陽春，樓市的氣氛不錯。至於近期社會上有不同意見，中美貿易的關係緊張，英國脫歐的延期，再加上很多不穩定的因素，我們預計2019年香港樓價將有輕微升幅或平穩。



而超級豪宅的情況就不同，由於供應量不算太多，但需求依然，相信會有輕微的5%升幅。筆者認為，今年有兩大因素影響住宅樓市，分別是政府政策和外圍因素。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管 林浩文



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【陳永傑】：美國年內減息2次 港業主續享低息

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美國聯儲局一如所料維持利率不變，該局指出經濟增長的不確定性增加，將採取適當行動，並刪除了對未來政策調整保持「耐性」的字眼。暗示在今年內有減息機會。



筆者認為，今年內減息2次最為適合，從美國經濟數據分析確實有轉弱趨勢。慢動作減息反映經濟放緩，相反今年內減息4次非佳兆，很可能反映美國出現嚴重問題，否則不必大手減息救市。



美國底子欠佳，目前政府及國民總負債已上到73.55萬億美元之上，壓得美國喘不過氣。否則美國總統特朗普也不會公開要求聯儲局主席鮑威爾減息1厘。



特朗普所掀起的貿易戰傷人傷己，美國本身受傷不輕，企圖用減息止血。相信聯儲局也知道高負債問題的嚴重性，準備以減息應對。本港置業人士獲漁人之利，繼續享受低息環境。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑



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【黃漢成】：啟德地撻訂屬個別事件

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啟德商業地撻訂事件，成為近期地產界的熱門話題，由地皮撻訂至今，甲級商廈市場上錄得零成交，對地產代理而言可說非常不妙。



事實上，發展商以近呎價1.3萬元投得地皮，與附近的現樓呎價相若，此地皮的地價無疑是高了一點，加上發展商只需繳付約0.25%的訂金，以及考慮到近日外圍環境波動與及本土一連串社會事件，未來地價恐怕會有所下調，發展商寧願撻訂待日後再入標，亦是可以理解的。



筆者相信這一次只是個別事件，香港貴為國際金融中心，對商廈需求終始殷切，料下半年商廈市場交投會有所改善。



美聯工商舖行政總裁 黃漢成



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【黃仲澧】：運用三維數碼技術推動城市發展

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應用於規劃上的數碼資訊科技，在近來出現了突破性的發展。去年2月，規劃署率先以新研發的「三維規劃及設計系統」輔助規劃工作。其實早在多年前，業界已認為利用三維模型進行規劃，將能有效促進城市及地產發展。



過往的規劃數據主要來自於二維的分析，城市發展的工作需要由規劃師、建築師及其他範疇等的專業人士，配合如地積比率(Plot Ratio)、上蓋面積(Site Coverage)和高度限制(Height Restriction)等的數據，再憑專業經驗就不同土地構想出不同具初步可行性的發展方案，把發展構想具體呈現出來。



而運用「三維規劃及設計系統」，則只需輸入項目的基本發展參數(如建築物的地積比率和高度限制等)，便可產生出不同的模擬設計方案。再利用系統中的數據對模擬方案進行分析，項目對周遭環境可能造成的影響便可由此得知。



從前進行城市規劃發展的工作，例如規劃及建築布局的檢視，都需要投入大量的時間和人力物力進行資料收集和分析，才能逐步建構和掌握擬議發展方案的具體面貌和其影響。現時的系統可以即時從不同角度對模擬三維實景方案進行分析和評估，當中所得的參考數據和資訊大大方便了進行城市發展的工作。



規劃署將逐步開放三維實景模型數據供公眾免下載使用，倘若將系統應用到私人土地發展之上，本地的地產甚至整體城市發展都會從中受益。



普縉規劃及發展高級合伙人 黃仲澧



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