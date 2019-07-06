土耳其總統突然炒央行行長 或引發市場動盪
2019年07月06日 18:13
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土耳其突撤換央行行長，勢影響土耳其里拉的匯價走勢。(Getty Images圖片)
土耳其總統埃爾多安突然撤換央行行長Murat Cetinkaya的職務，並任命Cetinkaya的副手Murat Uysal接任。Cetinkaya的任期原於2020年才結束。
由於該國預期在數周後啟動減息，現陣前易帥，令人擔心會引發市場動盪，同時亦令人再度質疑該國央行的獨立性；而5月初開始的土耳其里拉漲勢亦可能受到影響。
事實上，埃爾多安在央行貨幣政策上「出口術」的頻密程度，不下於美國總統特朗普。他多次指責央行的利率維持在高位；而上月埃爾多安亦抱怨，認為美國聯儲局減息如箭在弦，但土耳其的政策利率卻仍高達24%，這是不可接受的。
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