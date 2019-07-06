全球經貿戰：專家話南韓要反制日本　會有呢兩個撒手鐧...

日本、南韓的貿易戰未有短期內平息的迹象。日本在周四(7月4日)開始收緊對南韓公司出口高科技材料的管制後，韓媒引述南韓半導體顯示技術協會主席朴在勤的預測指，若兩國紛爭愈演愈烈，南韓或會限制向日本企業出口OLED面板及半導體成品，作為反制措施。



倘預測成真，勢將影響索尼(Sony)等日本巨企的高端智能電視生產及銷售。



東京富士總研(Fujitsu Research Institute)的專家指出，限制出口出口OLED面板及半導體成品，對日本企業的衝擊將甚為顯著，因為近年日本企業均已停止生產這兩項產品，轉而向外採購，而南韓公司正是主要的供應鏈。日本企業短期難以在全球其他地區找尋到替代品。



事實上，兩國的貿戰亦開始走入民眾的層面。南韓民間已開出現「抵制日貨」的言論，並在網上持續擴大。有大學生早前在首爾的日本大使館及日資商店門前發起示威。這種反應比起中國大陸網民面對美國挑起貿易戰時來得更為迅速。



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