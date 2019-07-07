曜熊理財：港股短期難望突破

曜熊理財策略董事馬煒喬在東方產經「專家點評」專欄中表示，港股於7月5日的收市價為28,774點，而道瓊斯指數亦屢創新高，上試27,000點，加上中美貿易戰的好消息，美國國務卿蓬佩奧表示已經大致磋商成功，表示90%的貿易條款已經與中國達成共識。可是投資者千萬不要低估香港在短期內出現的壞消息。



中美貿易談判暫時重啟和看似發展順利，但市場擔心特朗普會出爾反爾，而且中國對美國的強硬姿態，表示必須要在公平的原則下達成協議，並且要求美國取消之前對華所加的所有關稅。如果美國國務卿蓬佩奧認為中美貿易條款已經90%達成共識，那麼餘下的10%則會是中美最難去商議的部分。



鑑於現時香港政治事件，加上中美貿易談判的隱憂，投資者應要加倍小心、謹慎，預期短期內香港股票市場難有突破發展。

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