葉尚志：中信証券現價可吼

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄表示，隨着二十國集團(G20)峰會結束後，環球貿易爭拗糾紛進入新常態格局，市場氛圍有所緩和，也給股市爭取多一些時間空間。全球經濟仍在面對下行壓力，但是各國央行貨幣政策已朝著放鬆方向走，也是有利股市進行修復。



港股方面，近期指出的穩好狀態，再次獲得了伸延，恒指的短期支持位可以在27,986點建立，對後市可以繼續保持正面態度看法。



中信証券(06030)經過了第2季的回壓調整後，近期有逐步回好的行情發展，市場總體謹慎觀察氣氛未能完全扭轉過來，是令到股價彈性依然受制的原因。然而，隨着股市逐步回暖，加上科創板的正式開板，相信市場氣氛將會再度熱鬧起來，建議可以關注吸納收集的機會。



另一方面，根據中信建投在6月底發出的公告稱，其大股東中信証券擬在6個月內減持全部4.27億股A股，而這批股份是中信証券在中信建投上市前獲得的，以發行價5.42元人民幣計算，估計中信証券將可套現獲利超過60億元人民幣，對於其下半年業績增長可以帶來保證。建議可於現水平吸納收集，止蝕於14元，目標看18元。



(作為註冊持牌人士)

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