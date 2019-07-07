鄭勤龍：百威亞太上市博得過？

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，百威亞太(01876)於7月5日開始招股，並預計於本月19日在港上市。從玄學上看，公司正處於《水天需》變《澤天夬》的卦象中。《象傳》曰：「雲上於天，需，君子以飲食宴樂」，以「夬」卦的大象更有開口瓶之象，因此亦可類化為今人的啤酒。綜合卦象來說，皆顯示為對百威亞太上市的吉象。



然而若從行業的五行去分析，由於啤酒股五行屬水，今明兩年雖大行水運，對百威有利，但奈何因現正值火土旺之季，土旺會削弱水的能量，因此大大限制了股價的表現。



百威亞太的主要業務是負責生產、進口、推廣、分銷及出售逾50個啤酒品牌，為港人熟悉的有百威(Budweiser)、時代(Stella Artois)、科羅娜(Corona)、福佳(Hoegaarden)等。公司的主要市場為中國、澳洲、南韓、印度及越南等。



據資料顯示，中國為亞太地區最大的啤酒市場，於2018年的總啤酒市場消費量為488億升，佔全球啤酒消費量的25%，由於百威亞太的產品屬於高檔消費品，所以短期內的加價空間並不高，但隨着中國人均收入上升，對啤酒的需求與消費亦會相對地增加。目前中國人均啤酒消費量為35升/年，仍然遠比墨西哥74升/年、美國71升/年以及巴西的60升/年為低，可見中國在啤酒需求量的增長潛力是相當的巨大。GlobalData預期，2018至2023年亞太地區將成為全球最大啤酒消費市場。



綜合玄學以及基本因素的分析，百威亞太在亞太地區市場俱有相當明朗的發展空間，但短期內在上市後的股價表現或會受壓，因此在投資策略上較適合中長線持有的投資者。

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