陳健豪：澳元反彈但欠上升誘因

艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易談判重回正軌，不過市場樂觀情緒很快就降溫。香港在假期復市後，傳統避險工具又再發威，美國10年期債息再次跌穿2厘至1.957厘，反映債息並未見底，似乎需要跌至2016年5月及10月份的1.86至1.89厘才有明顯支持。



另一方面，黃金價格再發威，自5月底起於1,270美元起步、短短1個月爆升接近170美元，至1,438美元後出現獲利平倉盤，一度在周一調整近60美元至1,382美元水平，但執筆時，短短一個交易日又已回升至1,438美元，這種急升的行情反映避險意欲仍相當高，留意到這段急升主要集中在美國及早上的澳洲及新西蘭時段，反映各市場輪流進攻，似乎大戶單獨獲利平倉的誘因不高，可以暫時排除高位急跌的風險，預期在高位整固後再升穿1,438美元機會仍高，亦反映1,381美元、甚至2018年高位1,365美元將成為目前最關鍵支持區，失守此區才可確認上升趨勢結束，暫時仍以好友主導市況為主。連帶另類「避險」資產Bitcoin亦急升10%，不過油價則單日急跌5%。



出現這種亂像，主要有數個原因。首先，美國與中國重啟談判，不代表放棄貿易保護主義，反而是將焦點由中國轉移至歐洲，正計劃向40億美元的歐洲進口貨徵收關稅，連同4月份的210億已有近250億的關稅總額；而跟日本、墨西哥、加拿大等地的關稅糾紛則仍有待解決，即市場上對環球經濟衰退的擔憂未曾停止。



事實上，環球各國的製造業全面淪陷，其中前瞻數據PMI採購經理人指數，美國已連續3個月下跌，並跌至2016年10月以來最低；歐元區PMI同樣創2016新低、當中德國連跌6個月、西班牙更創2013年新低；英國同樣創下近6年低位。以上種種，難免令今年投資主題：環球經濟衰退更雪上加霜，因此避險情緒揮之不去。



更令人擔心的事，澳洲央行本周初決定繼6月份後連續兩個月減息，將利率從1.25%進一步減至1%的歷史低位，比港元定期的利率更低，以應對日益黯淡的全球前景。這次減息也是央行近7年來首次連續兩個月減息，令市場擔心其他央行同樣會繼續寬鬆。技術上，澳元兌美元在落實減息後不跌反升，執筆時回升至0.70上方，預期在美元弱勢下，澳元兌美元將嘗試反彈，不過在未有升穿數月前提及的關鍵分水嶺0.7210前都難言轉勢，始終息口如此低，加上央行暗示減息周期未完，都令投資者沒有持有澳元的誘因，未來數星期澳元兌美元或在0.6950至0.7200之間整固。

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