鄺紫珊：留意美國息口走向

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，踏入2019年下半年，全球市場將持續面對波動加劇的投資環境，投資者確實很難掌握未來的投資方向。預期下半年的全球經濟發展將因為貿易緊張形勢、聯儲局的貨幣政策，及中國刺激經濟措施的影響而持續波動。



中美貿易關係於5月份一度趨於僵化，及至6月底二十國集團(G20)峰會讓中美關係緩和，兩國領導人開始重啟對話，會談後市場對兩國未來關係發展都趨向緩和，這讓近期全球商業信心的下滑情況可望回溫及獲得支持；雖然市場也預期美國於2020年的增長將會是趨向疲弱，而現時因為推遲進一步的關稅可有效消除市場對美國經濟增長大幅放緩的憂慮，故經濟可望並未走向技術性的衰退局面。



不過，投資者需注意貿易局勢前景仍然不明朗，相關行業仍可能因減產存在風險，畢竟G20會議中並未提及談判時間表及具體細節，估計中美雙方磨拳擦掌情況仍要持續一段很長的時間。



另外，聯儲局的利率政策走向，估計相對9月減息的市場預期可能會更為保守，而相信聯儲局將於今年第4季開始減息，因預期7月份美國經濟數據可望出現明顯改善。故投資者除了需注意減息時間表，亦須注意聯儲局最近的言論，因可能會反映其貨幣政策走向，及可能顯著走向溫和。

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