御峰理財：買殼股不如買基金

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，近幾年，由於內地企業來港借殼上市蔚然成風，令上市公司殼需求大升。正如經濟學一零一所說，當哪裏有需要，哪裏便有供應。市場人士積極回應殼股需求，使港股股市淪為啤殼工廠，當中建築股是主要來源之一。



根據證監會統計，2013至2016年期間，共有61間建築公司上市，而截至2017年12月底，有三成公司其控股權或單一大股東已出現重大轉變。建築股殼受市場歡迎，其中一個重要原因是其輕資產的特點，方便未來新主清除殼肉。



殼股另一個特徵，是其生意一般不太穩定，兼且剛僅僅合乎上市最低的規定。故此，坊間有「生意淡薄，不如賣殼」的說法。以主板上市為例，由於殼股上市時市值不大，故多採用「盈利測試」的財務要求，即3年累計盈利至於達5,000萬港元或以上。



事實上，不少殼股更被質疑沒有集資需要。讀者閱畢招股書上的集資額與上市開支比例，又或上市前的派息紀錄，相信也會會心微笑。以最近某間進行招股的建築公司為例，集資約4億元，但在過去2年累派逾12億元股息，令市場嘩然。



最有趣的是，該集團某位執行董事兼大股東，雖是位擁有逾45年工程業務經驗的工程師，卻因被揭發大宅僭建而遭法院判處罰款2萬港元。股神巴菲特說：「在尋找人才招聘時，你會尋找三種品格：誠信、智慧和活力。如果沒有第一個品格，那麼另外兩個會殺了你。」這亦是筆者強調的投資原則，投資個股不能單聽冧巴，更要仔細了解公司業務，以及管理層的品格和能力。



誠然，投資殼股並非人人適合，加上最近監管機構打擊殼股，使不少殼股股價低殘。現時主要央行多數轉鴿放水，股市易升難跌。殼股投資者與其如撒鹽花般隻隻落釘等運到，倒不如選揀主動型或被動型股票基金更加實際。

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