潘梓生：鈀金乾升至理想賣出位置

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，藉著美國聯儲局減息在即，貴金屬價格近期受到支持，鈀金在失守1,300美元後持續反彈，現在已重返1,550美元以上，直逼3月的歷史高位1,620美元。



不過，近日鈀金成交持續低企，加上未平倉合約大幅低於過去半年的水平，資金再蜂擁入鈀市的情況不再，在鈀金持續乾升過後，急跌風險將逐漸增加。



以基本面分析，市場已逐漸預料車廠將會由使用鈀金轉至使用鉑金作催化器為原料，鈀市的供不應求格局將逐漸紓緩；以日曆價差觀之，現時鈀金現貨升水的狀況比2月中時大幅改善，支持供不應求已明顯紓緩的觀點。再者，現時鈀金價格比鉑金貴接近90%，在供求開始平衡，市場回歸理性時，鈀金再吸引更多買家進場的可能性愈來愈低。



現貨鈀金距離歷史高位還差60美元，相信鈀金難以突破歷史高位1,620美元水平。若鈀金重回1,600美元，投資者可考慮沽空鈀金的9月期貨。另外，鈀金近3個月升跌幅均低於3%，若鈀金單日急挫超過3%，投資者則可追沽鈀金，因近日鈀金買盤明顯缺乏動力，屆時將見明顯跌勢。

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