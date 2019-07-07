【專家教路】新手買車保　必睇「五大重點」

市面上汽車保險種類多，投保時往往需要考慮到車主及駕駛者的年齡和駕駛紀錄，以及車輛性能和市值等多個因素。《東網》請來美亞保險(AIG)的專家，解拆新手買汽車保險時要注意的五大重點！



1.年輕、經驗少投保難？

車主的駕駛經驗會直接影響保費，因年青車主危機意識一般較低，較易發生意外，因不少保險公司會拒絕對年齡25歲以下，或其駕駛經驗少於2年的車主及駕駛者承保。即使成功核保，保險公司會額外增加俗稱「墊底費」的自負額，償時車主須支付該項費用。



2.應該續保還是「跳槽」？

汽車保險有獨有的保費折扣機制，投保人假如在投保後的一年內沒有任何索償，到第二年續保時，保險公司會給投保人特定的折扣率，而上述優惠跟隨投保人，而非跟隨汽車，故汽車進行買賣後，該優惠並不能跟隨交易轉讓予新車主。



3.車輛性能佳唔一定係好事？

汽車性能在保費上的影響較為明顯，如性能較佳、馬力較大的汽車，其失控發生意外的機會，會高於普通小型或家庭代步車，其保費亦會相對較貴。



4.「全保」平定貴 究竟點計？

「全保」即全面綜合性汽車保險，大部分情況下，車輛市值相當於「全保」的投保額，車主一般都希望車輛不幸報銷時，可獲得與市值相若的賠償額，故市值高的車輛，其全保保費一般會相應較高。



5.咩人投保遭拒機會較大？

職業方面，遇到較高風險的職業投保人，保險公司會考慮收取較高的保費，甚或拒絕其投保，至於有較多索償及交通違規紀錄的車主及駕駛者，亦需要保險公司個別核保。



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