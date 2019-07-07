【星期一．炒啲乜】減息憧憬仍可期？

中美恢復貿易談判後，港股在7月首周累升232點，但上周五(5日)大市成交縮至約562億港元，市場動能明顯不足；加上美國最新公布的非農就業數據遠超預期，市場對減息的預期略為降溫，仲可以繼續炒減息？



未來一周，中國將公布多項重要經濟數據，包括6月中國社會融資規模、外匯儲備、反映通脹的CPI及PPI，以及進出口數字。由於中美已重啟貿談，數據將成為市場焦點，或可為投資者帶來啟示。



強勢藍籌股繼受追捧，多隻股份更在過去一周曾經輪流創新高，包括港鐵、友邦，以及逼近紅底股的領展房產基金等等。應該繼續追貨，還是轉炒其他板塊？不妨參考《東方產經》各專家就股匯及基金市場的分析與建議，為投資做好備戰準備。



1、【曜熊理財：港股短期難望突破】

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2、【鄭勤龍：百威亞太上市博得過？】

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3、【御峰理財：買殼股不如買基金】

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4、【葉尚志：中信証券現價可吼】

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5、【鄺紫珊：留意美國息口走向】

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