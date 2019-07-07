積金局主席：MPF帳戶逼一千萬個　人均累積18.6萬

積金局主席黃友嘉於網誌撰文指，據當局最新數據顯示，於2018年底強積金制度較前一年新增了9萬名計劃成員，整體帳戶數目趨近1,000萬個，達976萬個，較2017年底增加3%。每名計劃成員已累積的強積金平均數為18.6萬元，較10年前增達190%，累積逾100萬元的強積金帳戶已有5萬個。



黃氏稱，強積金資產由制度實施初期的157億元，發展到現時接近9,000億元，創造可觀的退休儲備，有賴香港建立多年的獨特優勢，包括成熟穩健的國際金融體系、完善的法制環境，以及專業的金融服務業團隊，才能確保整個積金制度持續穩健發展。



他指出，當局會繼續做好強積金業界的監管工作，提升其從業員的專業質素，更會透過推動電子化，逐步開展「積金易」平台以減省行政成本及提高營運效率，優化強積金制度，使其更切合市民大眾及社會所需。

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