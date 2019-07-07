全球經貿戰：南韓對日貿易逆差達54年　涉6046億美元

日本於上周四(4日)開始收緊對南韓公司出口高科技材料的管制，兩國貿易關係再度惹起市場關注，有最新數據顯示，南韓對日本貿易逆差已持續長達54年，主因南韓一直依賴日本的零部件及材料技術，以發展半導體及顯示器等產業。



據韓媒引述南韓貿易協會和海關統計，於1965至2018年間，南韓對日本貿易逆差累計6,046億美元。去年，南韓對日本逆差240.8億美元，為對外逆差中佔比最高。各類貿易項目中，進口核反應堆、鍋爐、機械器具帶來85.7億美元逆差；光學儀器、精密儀器領域錄35.7億美元逆差。



而南韓對日本順差的貨品主要是礦物性原料、天然珍珠、貴金屬、魚、甲殼動物等。可見隨着南韓經濟規模增長，在對日本的貿易上，仍未處於出口大於進口的有利位置。



另方面，南韓金融服務委員會主席Choi Jong-ku周日(7日)表示，正研究日本對韓國採取額外措施的可能影響。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

https://hk.on.cc/fea/wealth/

