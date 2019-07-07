Pimco：特朗普多番批評　令聯儲局陷雙輸局面

繼美國總統特朗普再度批評聯儲局不稱職後，土耳其總統突然撤換央行行長，被指干預央行的獨立性。就此，太平洋投資管理(Pimco)警告，「中央銀行獨立的全盛時期已經過去」。



外媒報道，Pimco全球經濟顧問Joachim Fels表示，特朗普對聯儲局的批評正削弱當局的獨立性，一再要求減息及寬鬆政策，更令當局在討論政策時陷入雙輸局面。市場人士大多押注聯儲局7月將減息，但Fels認為，聯儲局或為了證明央行的獨立性，而不推行寬鬆政策；假使聯儲局最終決定實施寬鬆政策，亦可能被視為屈服於政治壓力。



特朗普過去多次向聯儲局施壓，日前對記者表示，如果聯儲局調低利率，美國經濟將如火箭般上升，又指當局「不知道自己正在做甚麼」。

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