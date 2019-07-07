樓價UPATES︰業主加快出貨　新港城三房減60萬沽

二手業主為加快出貨，個別大型屋苑仍錄減價成交，馬鞍山新港城三房戶，減價近60萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌海光苑2座中層F室，實用面積421方呎，兩房間隔，望樓景，以668.8萬元易手，實用呎價15,886元。



●北角城市花園13座高層B室，實用面積835方呎，三房間隔，獲外區換樓客以約1,720萬元購入，實用呎價20,599元。



●大坑光明臺2座中層C室，實用面積約800方呎，套三房連士多房間隔，以1,838萬元易手，實用呎價約22,975元，原業主約於2018年3月，以約1,430萬元購入上址，持貨僅1年多，扣除稅項轉手，帳面仍獲利約224.2萬元。



●天后栢景臺2座高層C室，實用面積923方呎，三房連工人房間隔，享少海景，獲區外換樓客以2,680萬元承接，實用面積呎價29,036元，屬市價水平。



●西區寶雅山錄本月首宗成交，單位為低層A室，實用面積717方呎，套三房房連士多房間隔，外區客以約1,778萬元承接，實用呎價約24,797元。



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九龍區



●牛頭角淘大花園A座高層2室，實用面積約390方呎，兩房兩廳間隔，望海景，早於4月以700萬元放盤，及後累減31萬元或約4%，以669萬元沽出，實用呎價約17,154元。



●九龍塘帝景峰帝景軒6座中層B室，實用面積955方呎，套三房間隔，另設工人套房，最初開價2,200萬元，終以2,000萬元成交，實用呎價20,942元。



●大角咀港灣豪庭7座高層F室，兩房間隔，實用面積約439方呎，以約820萬元放盤兩星期，同區首置客睇樓一次，議價後獲減50萬元，以770萬元承接，實用呎價約17,540元。



●深水埗銀海大廈低層B室，兩房間隔，實用面積約292方呎，以約600萬元放盤4個月，終吸引外區客洽詢，議價後減價112萬元，以約488萬元成交，實用呎價約16,712元。



●長沙灣昇悅居2座高層E室，兩房間隔，實用面積約491方呎，以約21,000元放租1個月，議價後減價1,500元，區內客以19,500元承租，實用呎租約39.7元。



●長沙灣宇晴軒2座高層A室，實用面積464方呎，兩房間隔，望內園景，議價後以860萬元易手，實用呎價18,534元，新買家為外區客，考慮片刻即決定入市自用。



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新界區



●馬鞍山新港城R座低層5室，三房兩廳間隔，原開價760萬元，減價57.2萬，減幅達7.5%，以702.8萬元沽出，實用面積503方呎，折合呎價13,972元。



●馬鞍山居屋富安花園14座中層K室兩房戶，實用面積約437方呎，今年2月底放售，原先於已補價自由市場叫價530萬元，經議價後減價10萬元或約1.9%，交吉售520萬元，實用呎價約11,899元。



●馬鞍山嵐岸3座低層B室，實用面積734方呎，三房兩廳連一儲物室設計，原叫價1,100萬元，減價50萬元，減幅達4.5%，終以1,050萬元易手，實用呎價14,305元。



●馬鞍山迎海．星灣21座中層B室，兩房連儲物房間隔，月租叫價約23,000元放租約1個月，新近獲一組家庭客承租，議價後終以2.15萬元成交，實用面積546方呎計，呎租約39.4元。



●上水名都4座中層C室，實用面積376方呎，兩房間隔，叫價538萬元，最終以513萬元易手，減價25萬元，實用呎價13,644元。



●元朗尚豪庭3座低層B室，兩房間隔，望市景，於日前獲租客以13,500元承租，實用面積440方呎計，呎租約30.7元。



●天水圍栢慧豪園6座中層E室，實用面積498方呎，兩房設計，最初叫價650萬元，累減62萬元獲承接，成交價588萬元，實用呎價11,807元。



●天水圍栢慧豪園6月份共錄得約13宗租務成交，平均實用24.8元，屋苑2座高層H室，實用面積494方呎，兩房間隔，新近以12,300元租出，實用呎租約25元。



●屯門叠茵庭9座中層A室，實用面積381方呎，日前獲區內學生客以12,300元即睇即租，實用呎租32.3元。



●屯門居屋兆畦苑A座高層8室，實用面積485方呎，兩房兩廳間隔，獲區內客為鄰近家人居所，方便照應，決定即睇即買，以已補價自由市場價520萬元購入自用，實用呎價10,722元。



●屯門新都大廈A座高層1室，實用面積465方呎，兩房設計，區內客因原居所進行裝修，需覓4個月的租盤以作暫住之用，以13,500元即睇即租，實用呎租29元。



●荃灣灣景花園2座中層B室，實用面積約702方呎，套三房間隔，望山景，以890萬元沽出，實用呎價約12,678元。



●荃灣荃錦中心2座低層C室，實用面積354方呎，兩房間隔，以608萬元易手，實用呎價17,175元，新買家屬於首次上車客，獲父母資助首期入市。



●青衣藍澄灣2座高層F室，實用面積約488方呎，兩房兩廳間隔，望山景，叫價680萬元減至650萬元獲承接，減幅約4%，實用呎價約13,320元。



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