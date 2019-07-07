新盤部署：菁雋首張價單個別單位　變相減價逾36%

據一手銷售資訊網資料，屯門菁雋剛更新價單，去年底首度推出的1號價單，絕大部分已調整售價，其中實用面積131方呎的7樓32室，價單售價由285萬元減至232.7萬元，呎價由21,756元下調至17,763元，減幅逾18.3%。由於之前發展商並不提供折扣，但是次新增最高22%總折扣優惠，該單位折實售價僅約181.5萬元，較原本售價低逾36.3%。



而實用面積247方呎的7樓1室，價單售價由446萬元增至466.5萬元，呎價由18,057元上調至18,887元，加幅約4.6%。但該單位折實售價僅約363.9萬元，呎價約14,732元，較之前低逾18%。



同時，個別單位加幅則明顯較大，例如7樓8室，實用面積365方呎，價單售價由491萬元提高至656.2萬元，呎價由13,452元上調至17,978元，加幅約33.6%。扣除最高優惠後，折實售價為約511.8萬元，較原來售價上調逾4.2%。

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