Apple新任設計掌門Jeff Williams　是庫克接班人？

蘋果公司(Apple)首席運營官Jeff Williams將接管硬件和軟件設計團隊，雖然有聲音對此持懷疑態度，惟外媒報道，他將是行政總裁庫克(Tim Cook)接班人選之一。



報道指出，Williams在產品開發方面實際上比庫克更為亮眼。與他合作過的人表示，Williams對產品的外觀和感覺表現出了興趣。



Williams與即將離任的設計師Jony Ive共事十多年，Jony Ive過去27年曾為蘋果設計出多個經典產品。兩人都參與了iPhone 4的設計規劃，他也借此展示了自己的工程技能。據悉，在一次開發iPhone 4的工程會議上，Williams向工程師們詢問了有關新材料如何影響設備性能的問題，還拿起原型來評估使用感受，這引領出後來的iPhone玻璃設計。



過往Apple相關研發事宜都需向行政總裁庫克匯報，據蘋果官方新聞稿，現在卻改由首席運營官Williams負責。

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