南岸洽談注資　第八度延長期限

南岸集團(00577)(前稱十三集團)尋求注資的洽談限期第八度延長。該公司今年1月初與一名主要股東的聯繫人士訂立無約束力的諒解備忘錄，以探索對旗下澳門路環十三第酒店的實益擁有公司進行潛在投資。該諒解備忘錄原本於4月4日屆滿，惟公司其後七度延期至7月5日，至周日(7日)更宣布再度延期至7月12日或各訂約方協定的較後日期。



事實上，南岸股份7月2日起暫停買賣，以待刊發末期業績。



該公司表示，由於核數師需要更多時間評估公司旗下酒店項目價值等財務資料，故公司未能按照上市規則規定於6月底前刊發截至今年3月底止年度經審核末期業績，原定批准刊發末期業績的董事會會議會延期，年報亦可能延遲寄發。



資料顯示，該公司已經連續5年半錄得虧損，當中截至去年9月底止半年股東應佔虧損，更按年激增逾18.2倍至4.42億元。當時業績報告顯示，公司負債沉重，去年9月底現金、銀行結餘及存款只有約3.78億元，但總借款當時高達約41.12億元，其中約40.89億元更須於一年內償還，流動負債超出流動資產約38.65億元。

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