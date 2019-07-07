退休無憂︰八十後港男靠投資每月袋10萬

今年33歲的80後林耀斌(Pan)，只做過一年全職工作，其餘時間是在旅遊、運動及歎世界。他能過着無憂無慮的生活，全因投資有道，多年來買賣期權、持有壟斷性業務公司的股票、高息股及多個國家的房地產投資信託基金(REITs)。回望過去，年紀輕輕的他已經歷過人生起落，包括一度輸身家、女友分手的悲慘經歷。



Pan現時每月投資收益逾10萬元，投資分布多個國家的REITs，如早年持有新加坡房託基金豐樹大中華商業信託(新加坡股：RW0U)，目前已沽出。現持有業務主要為商場及甲級寫字樓的澳洲及新加坡上市的REITs；另又有主攻老人院及醫院業務的英國房託基金。



他曾持有電能實業(00006)，因公司是英國最大的配電商之一，業務包括三個地區網絡，配電服務範圍覆蓋倫敦、英格蘭東南部及東部。不過，因覺得公司估值不夠吸引，故於上月沽出。



●資產分三層 攻守兼備

他系統性地將自己的資產分為三層，底層是一些固定資產，即是REITs及股息收入。中層是期權投資，當每次賺取期權金後，就會投資於個人認為值得吸納的壟斷性股票，令底層資產更豐富，並打造穩定回報。至於頂層以短炒為主，亦主要是投資期權。



他努力投資，緣於要脫離打工仔生涯，讓自己可以有更多時間到各地旅遊。2008年大學畢業後任職財經記者，他笑指當年可以參加不同上市公司的業績發布會，有助增長見識。但由於熱愛旅遊，而公司年假不多，令他更積極研究其他生財之計。工作約一年後辭職，同時回想大學時期曾學習過的期權知識，因此將7萬元積蓄一炮過用來炒賣期權。其後更出發至澳洲從事工作假期，在農場工作。



當年，他不斷於同一時間投資兩張期權，分別是沽出認購期權(Short Call)及沽出認沽期權(Short Put)，由於眼光準繩，兩年內資本暴增至300萬元，但及後一筆輸錢經歷，卻令他由天堂跌入地獄！



事緣於2011年8月，美國政府因債務危機，而遭受到評級機構標普下調主權信用評級，由AAA下調至AA+，是美國歷史上首次喪失AAA評級。消息公布後，恒指曾單日瀉逾1,600點，短短三天累挫2,554點，跌幅近12%。



●身家曾300萬縮至十萬

他對這次慘痛的經歷記憶猶新，「好記得戶口當時有300萬元，每日唔見咗100萬元，到第四日戶口變負100萬元。」當時他沒有出售手上的期權，幸好數日後，恒生指數回升，最後他賺回10數萬元平倉。



當年他只是25歲，身家由300萬元跌至逾10萬元，當時的女友因厭倦他炒賣度日而跟他分手，其心情跌入谷底！其後他到寺廟打坐、到連鎖快餐店炸薯條，回憶道：「我覺得這是懲罰自己，在炸薯條的同時，我一路反思自己的錯處，並思考制定合適的期權策略。」



工作一個月後，他由痛苦之中走出來，辭職後毅然前往越南過旅居生活。在越南生活一段時間後，又到菲律賓、北京、泰國等地居住，同時一邊炒期權，當時月賺僅過萬元。他自信道：「數年後，終於領略到炒期權的真理，就是在不同時期要有不同的期權策略。」



至2015年「港股大時代」，恒指年內高低波幅達8,220點，他抓緊這個機會炒賣期權，最終真正贏了數百萬元。賺到錢後他不再瞓身於期權投資，並將賺到的部分資金買入具壟斷性業務公司的股份，如早前買入中電控股(00002)及領展房產基金(00823)等。



●澳洲銀行股息率達8厘

經過一番研究，他發現香港壟斷性股票只有幾隻，但股息率較低，因此開始研究海外股票。「曾經在澳洲工作，得知當地只有四間銀行，兩間壟斷性超市。」他開始研究，發現澳洲人及新西蘭人主要向這四間銀行借貸，從而推測四間銀行佔兩個國家借貸市場較高的份額，是故買入相關股票，當中一些股票的股息率更高達8厘，自此積極研究澳洲股市。

他補充，「通常金融市場每10年會發生一次股災，如果僅投資在澳洲及香港市場還是有點擔心。」他就研究與香港一樣行使英聯邦法律的新加坡，發現當地REITs表現理想，因此買入不少新加坡房託基金。



近期研究英國REITs時又發現，當地有較大型發展商，租客主要是醫院及老人院，收入穩定，即使加租亦不擔心客戶搬離，於是入市，其投資足迹亦愈來愈國際化。



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【揀股票睇盈利息率負債】

Pan在選股時有三個條件，第一，公司業務盈利要持續增長，最好為過去二十年未有虧損的壟斷性企業；第二，企業過去十年所派發的每股股息皆有上升趨勢，買入時股息率宜高於五厘；第三，應選擇負債比率偏低的企業等。



不過，他表示即使公司業務理想、收入穩定，但如高價買入，則仍會是「喜劇變悲劇」。故此，今年他將所有港股沽出，並買入澳洲、新加坡及英國三地上市的REITs。



●「市況平穩才是最好賺」

為了加大以槓桿增值的效果，他以孖展全數借貸，並且選擇還息不還本的安排。而他所選的股票股息率都高於百分之五，扣除借貸利息後，便可以賺取息差，且仍未計及股價增值部分。



由於他所選的股票業務穩定，即使近年中美貿易戰困擾全球，股價依然沒有下挫。他更表示：「有些人會認為波動市好玩，但對我而言市況平穩才是最好賺。」



●持續進修增金融知識

Pan自2015年「港股大時代」後已沒有經常落盤，比不少香港人提早達到財務自由的他，笑指雖然不用全職工作，但未來會繼續努力，增進個人的金融知識，以穩定所持有的資產。



平日熱愛玩貓貓、做運動的他，為了賺更多錢，平均每月會閱讀六份年報，其餘時間亦會閱讀其他財務報表、通告等，以及不斷上網尋找一些值得買入的股票。



●冀買全幢物業 上居下舖

除了研究價值型投資外，他為未來衝出香港做好準備，近年會安排每年大約一個月時間在泰國清邁學泰文等。他笑指，個人夢想買一幢物業，下層為咖啡店，樓上兩層則用作自住用途，所以當前要努力做好投資，為他日的dream house做好策劃。

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