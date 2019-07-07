孖妹S檔案︰金價強勢　追唔追好？

近日國際金價創2013年5月以來新高，難道「黃金時代」來了？孖妹聽爸爸講過，當年走難嚟香港，身上就係帶住啲金條。所以由細到大，就算嫌黃金老土，都從來唔會質疑其保值作用。最近金價急升，孖妹嘅腦袋裏，就彈出一個大問號，「唔追入，會唔會走寶？」等專家指點吓先。



張：金銀業貿易場理事長 張德熙

郭：帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治

Andy：利達集團首席投資策略師 黃耀宗

黃：英皇集團營業部總裁 黃楚淇



【參考指標：樓市較金價走快三年】

彩兒：唔講得笑。四位專家都認為金價會繼續升！究竟你哋係參考咩指標？



Andy：金價及環球樓市走勢關係密切。環球樓市走勢一般較金價走快逾3年。(見圖一)環球房地產價格喺2007年末見頂，金價喺2011年中見頂；環球房地產價格喺2012年初見底，金價喺2015年末見底。而樓價2017年中破頂，如果按照以上推論，金價喺2020年就會創新高。



彩兒：美國聯儲局於本月30至31日議息，喺美元轉弱，金價轉強嘅概念下，係咪另一個重要入市信號？



黃：市場預期減息，根據「Buy the Rumor，Sell the Fact」，建議投資者有買就趁早，不妨喺1,400美元樓下追入。然後宣布完減息就應快手平倉，因預計金價會回一回。

Andy：金價走勢及美國兩年期國債孳息率走勢都有密切關係，息率向下，金價同時向上(見圖二)。我估計，如果今次減息0.25厘，金價會無升跌；如果不減息，金價會跌；如果減多過0.25厘，金價就會升。



彩兒：我聽得最多係美元及黃金嘅關係，兩個呈現明顯相反走勢。目前環球經濟放緩，美國聯儲局暫停加息，更考慮減息，我覺得美元強勢難以持續，黃金就成為對沖美元有效嘅投資工具。



【減息效應：金股樓或罕有齊向上】

Kitty：全球央行推寬鬆貨幣政策，照理會刺激股市向上。但今次我唔樂觀，因美國聯邦基金利率僅2.25至2.5厘，已經係低水平，減息空間唔係好多。另外，仲要睇減息速度。

張：我覺得減息對投資者主要係心理影響，實質減幾多反而唔太重要。



過去，股、樓、金價唔會同步向上，但面對中美貿易戰陰霾，以及美國減息周期即將啟動，我相信三類資產今輪會罕有齊升。首先，貿易戰為市場增添不明朗，投資者自然追逐黃金作「避風港」；而減息亦令收息資產吸引力大降，黃金資產變相更吸引，所以金價會升。至於股市及樓市，我都覺會向上，因寬鬆貨幣政策令市場資金充裕，助企業盈利增長；而喺低息環境，擺錢喺銀行賺唔到息，股樓回報更吸引。



Kitty：中美貿易戰雖然緩和，但始終仍衝擊全球經濟，我哋唔係應該打定輸數，準備過捉襟見肘嘅日子咩？



張：貿易戰會造成雙輸局面，但我相信國家會想盡辦法撐經濟。例如，內地將靠內需提振經濟，無步入蕭條嘅危機。



Kitty：揀股票，我揀唔落手。情願揸黃金，隨時走佬好過！



郭：都得！受央行及投資者追捧，金價確實會被推高。自從2007年金融海嘯，多個國家，包括美國、歐洲及日本都加印銀紙，央行擔心市場資金氾濫，所以開始增加黃金儲備。



彩兒：世界黃金協會指出，全球中央銀行，包括俄羅斯、土耳其、印度及中國等，喺2018年對黃金嘅需求係自2015年以來最高嘅一年，佢係主要用作避險資產，以及分散風險配置。調查亦發現，有71%嘅中央銀行認為，黃金可以提高風險回報率，以及作為有價值的抵押品。



Kitty：買黃金，追求回報、流動性及分散投資，始終係安心選擇。



【技術走勢】下半年睇上千六美元

Kitty：你年初估金價會炒上，依家真係實現了！



張：依家金價已進入攀升軌道，但未算係牛市。一旦升穿1,450美元呢個大位(上周五見1,398美元)，先可確認係牛市。過去金價喺1,250至1,400美元整固一段時間，已打好根基，所以向下機會不大。再者，黃金開採需要跟足環保條例，開採成本唔低，每安士都要800至900美元，所以金價跌極有限。另外，金價喺1,400至1,450美元積聚咗好多長倉，但已經不斷消化，未來可望繼續炒上，今年下半年金價有機會衝上1,600美元水平。



黃：用另一個技術分析，金價由2011年9月嘅1,921美元，跌到2015年12月嘅1,046美元，跌近一半；如果反彈番一半，金價有望升近1,480美元。目前，金價已衝破2016年7月嘅1,375美元高位，如果未來兩個月能夠企穩1,300美元樓上，我覺得金價有望上試1,580美元。相反，如果跌穿1,300美元，升勢就會完結。



Andy：睇十年周線圖，金價喺2013年至2018年形成咗個大圓底，最近突破咗，金價應該會向上。(見圖三)



Kitty：我都心郁郁想買紙黃金做長線投資。



郭：我覺得金價已經步入牛市一期，短期內可以上試1,500美元，但唔會一下子升到1,800美元。黃金生產成本唔低，而金價跌，咪唔會生產，唔會蝕住做，所以黃金有強大嘅支持。之前喺1,200美元水平整固咗好耐，由2013年中至2018年尾，接近五年半。



【投資策略：三成本錢買數碼黃金】

張：我建議投資者用三成投資本金買金銀業貿易場推出嘅數碼黃金。數碼黃金於下月推出，買賣單位低至一克，入場門檻低，且24小時交易。申請步驟簡單，只須下載一個電話應用程式就買得。我建議打工仔出糧後，就「嘟」幾克當儲錢。



彩兒：投資者仲可以買金礦股、黃金ETF及期金等。



郭：金礦股同黃金係兩個唔同嘅市場。但一般金價上漲時，金礦股走勢都優於大市。投資金礦股要留意其黃金存量及提煉成本能唔能夠回本，如果金價上升，市場預期黃金存量多嘅公司嘅盈利能力也會提升，繼而帶動其股價。所以不妨考慮龍頭股，包括山東黃金(01787)及招金礦業(01818)。



Andy：但要小心，因其股價升跌會受股市氣氛影響，如面對金融危機時，金價升，金礦股價格都可能會跌。



彩兒：好似靈寶黃金(03330)及金價技術走勢圖，佢哋係掉轉走。



黃：影響金礦股價格嘅因素，亦包括其經營模式、業績表現及黃金業務佔比。如招金礦業喺2018年有近九成收入來自礦產黃金業務，因此公司股價對於金價變動嘅敏感度就較高。另外，6月金價大升，但靈寶黃金同期卻下跌逾7%，其他金礦股則普遍升逾一成。



郭：另要留意，投資商品要緊貼走勢，如以前有一輪瘋狂炒油，依家就無人問津。另外，金價曾於2015年底跌至低過1,100美元，投資前要留意。



彩兒：係呀！有投資者會炒現貨黃金，因可捕捉升跌走勢，但有槓桿成分，賺得快，輸得快。



郭：例如，一張黃金合約逾十萬美元，你只花兩萬美元就可以買到，但升跌3%，就可以輸咗唔少。再者，黃金升跌幅度都幾快，所以唔建議炒金。另外，我亦唔建議投資者All-in買金，宜將投資組合兩成資產，中線配置金礦股或紙黃金，以博升值。

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