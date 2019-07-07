【產經專題】監管機構嚴打「啤殼」　上市公司「殼價」勁劈五成

香港證監會及香港交易所(00388)嚴打「啤殼」活動，同時中美爆發貿易戰及內地銀根緊絀，連累近年「殼股」大劈價！有券商表示，今年上半年主板「殼價」曾經跌至約3億至逾4億元，較高峰期「縮水」最多超過一半。不過，隨着市況好轉，最近主板「殼價」略為回穩，而內地啟動科創板，更有可能成為「殼主」新出路。



有投資銀行界人士表示，主板「殼價」再跌空間不大，原因是主板上市的成本已經要5億元，若買家以這個價格買入，可以說是相當超值。對於有「殼價」低於其資產淨值，又或大幅偏離市價，他推測其中一個原因可能部分是「殼花」，即「金主」於相關「殼股」上市前已墊支所需費用，日後正式易手時，要從「殼價」扣回相關支出。



其次，計入資產淨值的資產，除非是現金或是一些收租物業及可發展物業，否則可能根本不值錢，以致「殼價」低於資產淨值，有時買方甚至會要求將相關本業售回原有股東。



香港投資者學會主席譚紹興表示，不可以單純看「殼價」，部分低於其資產淨值，可能是有關公司尚有其他潛在負債或問題存在，又或是被監管機構「盯得很緊」，部分「驚青」殼主憂慮公司因業務不足而被港交所除牌，所以願意「大平賣」。



●滬科創板啟動 或拓新出路

他又表示，監管機構嚴厲打擊「啤殼」活動，同時中美爆發貿易戰及內地市場資金緊絀，上半年「殼價」確實較差，但部分「乾淨」的主板「靚殼」，「殼價」依然企硬5億至6億元。儘管目前「殼股」買家的議價能力依然較「殼主」高，但隨着內地啟動科創板，部分香港「殼價」估值有望被推高，個別有實力的「殼主」，甚至可能會考慮將在港上市公司私有化，然後再到內地科創板上市。



博大金融控股非執行主席溫天納表示，根據主板《上市規則》第十七項應用指引，因未能維持足夠業務運作或資產的主板公司，分分鐘有機會被納入除牌程序，加上收緊注資審批，「要揀啱個殼都唔容易！」而且，現時市場有超過100隻「殼花」，要全部消化之後，「殼價」才可望企穩。



●創業板叫價跌至1億都嫌貴

他又稱，現時主板「殼股」叫價已回落至4億到5億元，實際獲承接可能再低1億至2億元，比起高峰期時7億至8億元，已低一大截。再者，自港交所取消創業板轉主板簡易申請程序後，創業板不再是轉主板的「踏腳石」，連累其「殼價」急挫，而且乏人問津。他笑言：「以前創仔(創業板)殼價高峰期時有4億至5億元，依家跌到1億至2億元，甚至1億元都嫌多，無人要！」



根據港交所資料顯示，截至今年6月30日，已進入第十七項應用指引且停牌3個月或以上的主板公司數目達22家。此外，若主板公司連續停牌18個月或創業板公司連續停牌12個月，港交所可取消有關公司上市地位，港交所亦可視乎個別停牌公司具體情況，隨時刊發除牌通知，給有關停牌公司一個時間較短的指定期限，表明如上市公司未能在該指定時間內復牌，港交所有權將其除牌。



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