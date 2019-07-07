公司專訪：長飛光纖冀受惠5G需求增

長飛光纖光纜(06869)(601869.SH)於中國移動(00941)上一輪光纜招標的份額令市場大失所望，首季業績明顯受事件拖累，H股股價上半年累跌25.51%，跑輸多數在香港上市的其他5G概念股。長飛財務總監梁冠寧稱，上述中標價低得「不合理」，期望公司毛利率今年過後能隨5G需求增加有所改善。



上網用的光纜由多條光纖組成，而光纖則是把長飛等少數廠商生產的預製棒，以高溫加熱拉製而成。



然而，中移3月公布最新一輪光纜採購結果，長飛的中標率較前一次大跌逾12個百分點至僅約4%，排名由第一跌至第六。消息一出，券商紛紛調低長飛投資評級及目標價。



梁冠寧接受東網專訪時解釋，中移該次採購改行「最低價中標」，不同以往較多考慮質素及出貨速度等其他因素的「最優價中標」，並減少了中標者。一些較小廠家為了躋身中移供應商名單而大舉壓價，順便逼預製棒廠家減價。他直言，中移今次光纜中標價已「不理性」，長飛有造預製棒尚可賺錢，但其他靠別人提供預製棒的廠家，可能扣除材料成本已要蝕錢。



他續說，互聯網已經從文字和圖片傳輸，進化到串流視訊直播愈益普及，未來還有物聯網、自動駕駛和遙距手術等各種新應用令傳輸數據爆升。此外，電訊商也會把5G網絡逐步升級，需要用更多光纜連接更多基站，因此內地光纖需求不成問題。雖然電訊商面對壓力要抑壓低設備的採購價錢，但5G會推動很多創新服務和收入。



然而，梁冠寧坦言，中移上次採購的低價已經成了一個基準價，之後也難望回到之前供應緊張時所見的高位，長飛毛利今年勢將收縮，惟寄望「不合理」的售價明年開始能受惠5G相關需求慢慢好轉。



應對內地市場環境轉變，他表示，長飛會改變早年優先滿足內地電訊商需求的方針，更積極拓展海外市場，因為售價會比內地好，期望海外收入佔比會從去年約17%，三至五年內提高到25%至30%。



另外，梁冠寧稱，去年是內地資金最緊張的一年，但長飛今年融資成本勢必有所下降，因此會盡量把貸款換成較低息；就算資產負債表上顯示債務上升，也不一定令利息負擔增加，預期每年貸款到期金額比較平穩。

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