中華煤氣無懼內地限接駁費　「用好材料」不怕競爭

國家發改委上月底宣布，城鎮燃氣安裝工程收費（俗稱接駁費）之成本利潤率不得高於一成。中華煤氣(00003)執行董事暨公用業務營運總裁、兼中華煤氣旗下港華燃氣(01083)執董塈行政總裁黃維義接受本報訪問稱，政策推出後港華「life goes on」(日子照樣過)，接駁費不會大跌，燃氣需求增長本身就有助公司降低公司盈利對接駁費的倚重。



中華煤氣2018年年報顯示，集團持有131個城市燃氣項目，其中97個由持股約69%的港華持有。煤氣去年內地燃氣、水務及有關業務錄得已調整EBITDA(息、稅、折舊及攤銷前利潤)按年增長15.4%至56.73億元，佔集團整體EBITDA約49.04%，增幅與佔比都超過香港業務。



若單看港華，去年燃氣接駁分部溢利增長9.8%，雖然增幅遠低過燃氣及相關產品業務的逾38%，但佔港華整體溢利比重高達50.32%。



黃維義指，新政之精要在於中央決定下放地方物價部門監察接駁費，令安裝工程市場更有規範，因地制宜，防止暴利，但「收成四、五千蚊人民幣(下同)就要關注吓。」不過，煤氣及港華現時每戶的接駁費，因應各地經濟發展程度及勞工成本等差異，2,200至3,300元不等，平均約3,000元，不見得利潤率設限會令接駁費大跌。



就發改委同時要「加快構建燃氣工程安裝競爭性市場體系」，黃維義稱，城燃項目的特許經營權由地方政府批出，萬一發生意外恐要「孭鑊」，安全為重下應該不會隨便開放。「隨便開放畀人，貪平做得唔穩陣，出咗事走人點算？」而港華等燃氣分銷商既然取得城燃項目之特許經營權，亦會用最好的材料確保用戶安全，因此不怕競爭。



中國經濟及樓市前景引起市場疑慮，但他相信內地仍有一定置業需求，「農民入城都要有地方住，政府會繼續起住宅……發展商賣層樓講緊百萬銀，唔會太介意嗰幾千蚊接駁費」。



問及如何降低對接駁費的倚賴，黃維義表示，「煤改氣」是主要動力，中華煤氣同時會積極發展分布式能源項目，即把燃氣用於發電、以及回收剩餘熱能提供熱水、蒸氣和冷凍水等，他續指，燃氣銷量今年有15%增長相當不俗。事實上，港華去年底10個分布式能源項目當中，有8個便是去年新增的。



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