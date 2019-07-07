新盤UPDATES︰瑧頤兩日沽10伙　菁雋更新價單

新界區多個新盤銷售反應保持理想，其中西北區3個項目周末均錄不俗承接，而新界東區部署重推樓盤的收票反應亦見踴躍。



●元朗瑧頤兩日連沽10伙

新世界發展(00017)旗下元朗瑧頤，周六、日(7月6及7日)兩天共錄得10宗成交，包括3伙兩房戶、3伙一房戶及4伙開放式戶。其中16樓A6室，實用面積230方呎，成交價436萬元，呎價18,957元。項目開售至今近兩周已沽出184伙，佔單位總數近6成。



●御半山II期周六日速售12伙

新鴻基地產（00016）位於屯門的御半山II期，銷情持續上升，周六、日(7月6及7日)兩天速沽12伙，開盤至今累售177伙，佔可售單位約9成，套現超過11億元。而永泰地產(00369)同區OMA OMA期內亦賣出約9伙。



●天鑽收票理想 最快周六售 或再加推

中國海外發展(00688)旗下新盤大埔天鑽繼續收票，中國海外地產董事總經理游偉光稱，收票反應理想，入票者主要來自新界區，最快於本周六(7月13日)進行銷售，不設大手安排，包括兩房及三房單位，有機會再加推新單位。



對於上周公布的二手樓價指數創新高，他認為現時樓市屬健康發展。



另外，據市場消息透露，該盤至今，累錄逾400個認購登記。



●菁雋首張價單個別單位變相減價逾36%

據一手銷售資訊網資料，屯門菁雋剛更新價單，去年底首度推出的1號價單，絕大部分已調整售價，其中實用面積131方呎的7樓32室，價單售價由285萬元減至232.7萬元，呎價由21,756元下調至17,763元，減幅逾18.3%。由於之前發展商並不提供折扣，但是次新增最高22%總折扣優惠，該單位折實售價僅約181.5萬元，較原本售價低逾36.3%。



而實用面積247方呎的7樓1室，價單售價由446萬增至466.5萬元，呎價由18,057上調至18,887元，加幅約4.6%。但該單位折實售價僅約363.9萬元，呎價約14,732元，較之前低逾18%。



同時，個別單位加幅明顯則較大，例如7樓8室，實用面積365方呎，價單售價由491萬提高至656.2萬元，呎價由13,452上調至17,978元，加幅約33.6%。扣除最高優惠後，折實售價為約511.8萬元，較原來售價上調逾4.2%。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

