東方日報B1：貿戰一周年　恒指累漲2%　恒生估年內衝31000

剛過去的周末為中美貿易戰正式開打一周年，香港恒生指數期間累升592點或2.1%，相反，內地滬綜指及美國道指則雙雙漲逾一成。展望後市，恒生投資管理對中港股市前景樂觀，相信恒指已經「見底」，今年下半年最高可見31,000點，若與上周五收市價28,774點比較，潛在漲幅接近8%。



美國在去年7月6日香港時間中午，開始對340億美元中國進口商品徵收25%關稅，中國同日向相同規模美國商品徵收25%進口關稅，中美貿易戰正式開打，之後雙方拳來腳往，相關議題一直困擾環球金融市場。



儘管中美未達成貿易協議，只是重啟談判，而且全球經濟增長放緩，市場信心未完全恢復，但恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，中港股市估值不算昂貴，下半年將反覆上揚，預期滬深300指數最高見4,500點，恒指最高見31,000點。板塊方面，他建議增持消費、公用事業及以服務消費者為導向的金融股，並且減持出口製造、手機相關及傳統國企金融股。



他解釋，踏入第3季之後，市場焦點重回上市公司業績，4月起內地落實減稅政策，合共達兩萬億元人民幣，相信有利企業盈利增長。此外，中國經濟結構正由製造業向服務業轉型，加上內需市場龐大，可望加強與美國進行貿易及高科技角力的承受能力，預期今年全年中國經濟增長將保持6.5%，利好中港股市表現。



不過，市場對後市走勢意見分歧。中投傲揚基金經理溫鋼城表示，現時港股走勢要視乎中美貿易談判進展，若最終能達成協議，加上環球央行「放水」下，相信會吸引資金流入股市，恒指年底是有條件及理由漲至31,000點。相反，若談判破裂，恒指則會調整到26,000至27,000點。



他又說，相信中美貿易談判年底前會有定案，但對投資者而言儼如「買大細」，難以預期結果如何，同時由於市場仍擔心環球經濟前景，因此持續看好公用股、高息股，以及部分表現落後的基建股。



另方面，安山資本資產管理董事黃志陽表示，下半年恒指第一個重大阻力位為30,500點，若果中美真正能夠達成一個具體的貿易協議，最高可以上漲至32,000點。



然而，他預期中美貿易談判最終達成的協議未必會太具體，可能雙方都會撤銷某些關稅，中國或會購買更多美國貨，尤其是農產品，以及更加開放市場；美國則會讓中國科技公司購買不太敏感的高科技產品，從而雙方都可以各自從談判中勝利。



交銀國際研究部主管洪灝則認為，現時恒指已經漲至近29,000點，直言30,000點、31,000點並非重要關口，反而若能上試去年初接近34,000點高位更有意義。



他又說，儘管中美重返談判桌，但陰霾依然未散，建議投資者專注選擇基本因素良好、具增長潛力的公司，因現時宏觀經濟變幻無常，一時憧憬央行減息，同時又憂慮政策負面消息，若跟隨市況波動炒作容易得不償失。



洪灝看好招商銀行(03968)、中國平安(02318)、騰訊控股(00700)及貴州茅台(600519.SH)等，認為股價表現反映公司經營層面可對抗市場波動的影響。



訊匯證券行政總裁沈振盈對後市更悲觀，認為環球經濟依然疲弱，中國作為全球最大購買力國家，只要一日未重拾增長動力，其他國家亦難有起色，加上中美貿易糾紛仍在拖拖拉拉，未正式解決，因此從基本因素分析，相信恒指年內難見三萬點。他又重申「一股不留、持有黃金」的投資策略，預料下半年港股將繼續尋底，底部為26,800至27,000點，若期間出現其他負面消息更有可能低見24,500點，建議投資者若要買貨可等待下一輪深度調整。

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