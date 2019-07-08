古勝：金礦股吼位跟進

自中美元首會面並重啟貿易談判之門後，港股無乜大方向，不過今年最大新股百威亞太(01876)正在招股，難免抽走市場上部分資金，上星期中後期港股窄幅上落為主，成交日縮，周五主板落減至562億元，唔知仲以為得半日市。



港股無水到，A股走勢亦唔多對路，滬綜指反彈到3,000點邊就浮浮沉沉，無力感十足。反之，美股升且美長債息回落，反映環球資金有流入美國迹象。這亦難怪，環球各央行開始減息，未來經濟真係好極有個譜，咁究竟放水減息能否再次救到環球經濟，在這個後量寬年代，真係無水晶球都難以解答。



不過，美債息回落，相對有利一批收息股，好似近期見港鐵(00066)、REITs如領展(00823)、香港中華煤氣(00003)等都愈升愈有，前者屢創新高，上周五高見54元；領展則繼續挑戰紅底價，周五高見99.8元；煤氣同樣拾級而上並創新高，即市高見17.98元。值得留意，上述三者業務雖然不同，但卻有共通點，就係業務收入穩定之餘，派息亦唔錯，故在這大風大浪又睇唔通後市的投資環境下，就最吸引好息之徒或穩陣派投資者。



從估值考慮，上述三者往績市盈率分別為20倍、10倍及32倍，息率分別為2.2厘、2.7厘及1.7厘，唔可以話好吸引，但三者各有潛在優點：港鐵隨着香港樓市愈升愈有，鐵路上蓋物業未來升值潛力非淺；領展潛力就在於重新翻新及包裝商場與車位，再高價賣出之變現能力；至於煤氣一來已壟斷市場，二來每年10送1紅股，股價卻能維持上升趨勢，揭示實際累升幅度比表面更大，增加長線投資者之持貨態度，間接有利支撐股價。策略上，三者股價皆有「古仔」支持股價走勢，大家不妨從中揀蟀，作為中線投資之選。



另外，除美國外，歐洲方面都有關注點，就係歐洲央行行長將由國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德接手，暗示歐央行未來有機會愈來愈鴿，部分投資者更認為歐央行年尾有機會再行量寬，難怪歐洲經濟一哥德國之10年期國債息都要跌到落負數，多少反映市場睇法。



大家可能會問，咁關港股乜事？事實上，有經歷過量寬的投資者都應該明白，想當年美國及歐洲是因為甚麼情況而推行量寬(咪就係經濟衰到貼地)，而到今年尾，大家又可能見到歐美齊齊減息甚至放水的畫面！而影響更深層次的，乃環球會唔會再展開新一輪更大範圍的貿易戰，甚至是貨幣戰？這對外向型經濟的港股影響，可謂不言之喻。



策略上，港股短期雖因中美貿易戰憂慮緩和而略有起色，但外圍經濟前景似乎唔多對路(都未計澳洲及新西蘭央行已先行減息)！考慮到金價近期守穩1,400美元，故值得吼實一批走勢唔錯的金礦股，作為防守之用。



紫金礦業(02899)股價早前呈圓底上升形態，短期受制3.3元頸線阻力，建議觀察3元承接力，吼位跟進博上破阻力後重新振作，目標睇前高位3.6元，跌穿2.9元止蝕。另外，山東黃金(01787)分別於今年2月、6月及7月初多次挑戰17元關不果，惟近期回至15元邊漸見支持，短期內若能在成交配合破位而上，相信再升空間唔細，可先放入觀察名單，伺機而動。



東方產經專欄作者 古勝

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