沈振盈：拆息因素不容忽視

G20「習特會」之後，中美股市齊升，市場當作是好消息去炒作，但由於過去的星期一是香港假期，到了港股周二復市，升幅並不算太大，全星期計恒指上升約300餘點。升幅不大的原因，皆因在6月中當兩國領導人通電後，指數已大升千多點，基本上已充分反映了整個會面的預期。故此，習特會之後的大市，再上升的動力有限。



短期而言，投資者要留意住外圍的變數及消息。在中美貿易戰方面，中方公告的態度，已愈來愈強硬。而美國議息方面，要視乎未來兩周的數據會否配合，令聯儲局有藉口去減息。而香港本身亦有很大問題，拆息持續上升的趨勢，令到本地銀行有加息的壓力，此因素也不容忽視。



若以玄學的角度，下周初市況偏向反覆下跌，到尾段才有望回穩。



本周股市走勢預測：

周一(丙午日)：天干地支皆屬火，全火之局，天干丙辛化水，地支午未合火，市況急升急跌。

周二(丁未日)：天干屬火地支屬土，火生土之局，反覆偏淡。

周三(戊申日)：天干屬土地支屬金，土生金之局，走勢回穩。

周四(己酉日)：天干屬土地支屬金，土生金之局，反覆上落。

周五(庚戌日)：天干屬金地支屬土，土生金之局，先高後低。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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