鑫濤：匯市「波平如鏡」藏轉機

目前各主要貨幣每天的波幅正陷入自2014年底以來的最低水平。這種趨勢自2016年以來更見明顯。以全球最為活躍的歐元兌美元為例，目前每天的波幅往往不足40點子，以季度計竟然僅有90點子，但10年前這個波幅可以達到240點子。



即使向來波幅較為顯著的美元兌日圓亦不能幸免。具備避險功能的日圓即使在近期環球股市出現較大的波動，市場避險情緒有明顯變化的情況下，亦未見出現顯著的波幅，匯市整體走勢彷彿就像一潭死水般。市場這種情況使到不少匯市炒家感到懊惱，亦使到機構投資者甚至對沖基金，不少也選擇採取壁上觀的策略。



過去市場上的一些重大炒作焦點，例如美國公布非農就業數據，不論結果如何，均會為匯市帶來巨大的波動。但目前這些炒作焦點彷彿被廢了武功，匯市炒家即使到了重大炒作焦點公布前夕，不少也失去了過往那種緊張興奮刺激期待的感覺，因為他們也知道，無論結果怎樣，要出現巨大的波幅亦不是容易的事情，反映大家似乎也對匯市心灰意冷了。



有分析認為是因為市場上充斥着大量程式交易和高頻交易，所以才會導致匯市的波幅不斷收窄。筆者卻相信是因為自從金融海嘯爆發後，過去10年來全球央行的貨幣政策已逐漸趨向一致有關，換言之，即大家也是一同大印銀紙，也是一同把利率保持在超寬鬆的極限低水平。



加上，發達國家的基本因素除美國稍好之外，其他的均令人失望，目前在中美貿易戰影響之下，美國更被市場炒作經濟可能放緩，令聯儲局下半年或有兩次減息機會，在此情況下，使到全球央行的貨幣政策更加趨向一致，令匯市難有足夠說服力的單一基本因素炒作主題，結果更難以孕育出一個大型單邊趨勢市，所以令到各主要貨幣繼續呈現波平如鏡的沉悶走勢。



不過，若然稍後美國公布的經濟數據，再像上周五公布的非農就業數據般較市場預期為佳的話，勢必令市場有藉口炒作聯儲局或毋須在下半年減息，這或使到平靜已久的匯市趁機再起波濤。提防美元或在一眾炒家已心灰意冷的情況下，伺機以一個單邊市模式向上作出重大突破，從而令匯市擺脫波幅不斷收窄的局面。



資深市場人士 鑫濤

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