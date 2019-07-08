羅尚沛：港股五窮六彈七反覆

G20一如預期兩面都討好，總之大家繼續有得傾。貿易戰短期沒有新動作，恒指動力反為不足，上到28,800無以為繼，所以惟有估計今個星期大盤繼續悶局，而市場焦點則轉到美國是不是減息，和之後的中期業績上。



根據美國債券市場的啟示，聯儲局7月減息已是事在必行，所給的宏觀理由是央行擔心美國經濟會一路轉差，特別是貿易戰陰霾久久未散，擔心美國慢慢會步入衰退，所以聯儲局要減息「抗衰退」。現在貿易戰既然可控，而且第一輪25%關稅實行至今，對中美經濟的影響可謂微不足道，7月要馬上減息抗衰退，看來不太站得住腳。



就算是預早減息打定衰退預防針，時間上也略嫌太早。大家知道美國減息的微觀原因是特朗普，如今特朗普已宣布有計劃競逐連任，迫令聯儲局減息的言論或會收斂，始終美國人一向崇尚聯儲局的獨立性，特朗普日復日的狗血淋頭式指揮，他本人也會擔心因此而流失選票吧。



其二是減息如派糖，華爾街最受落，現在距離下屆選舉還有一段時間，正常而言不需要那麼早就出招。所以買定貨等減息的投資者，實在是有風唔好駛盡，要留有一手準備如果美國不減息，港美股市會有何反應。



減不減息之外，7月又是炒中期業績之時，根據內地的初步調研，今年上半年國企股的業績表現只是一般般，不能寄以厚望，只能對低迷的A股估值起到穩定作用，可注意的是大金融機構會不會效法中國平安(02318)搞大動作回購。



7月份投資者需要重點關注以下重大事件：中旬科創板有望正式推出；15日二季度經濟數據出台；下旬的政治局會議為下半年政策定基調，這次非常重要，經過上半年的風風雨雨，經濟定調和方向要不要調節一下，對股市至為重要。另外，下旬是歐央行和美聯儲議息會議，港股到時才會有突破能力，而方向估計是從28,800至29,000調整回28,000。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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