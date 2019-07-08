周樂樂：貿戰緩和　A股中期向好

貿易戰終於恢復談判，A股難得恢復寧靜，滬綜指繼續反彈。一周累計，上證50指數漲0.84%、滬深300指數漲1.52%、滬綜指0.48%、深成指漲2.21%、中小板綜指漲1.17%、創業板綜指漲0.65%。板塊方面，漲幅最大的五大板塊為家用電器、國防軍工、建築材料、農林牧漁、房地產；表現最差的五大板塊分別是傳媒、通信、鋼鐵、有色金屬、銀行。



消息面上，早前披露的6月份PMI數據，其中，中國PMI為49.4，按月持平；財新中國製造業PMI則繼續下滑到49.4，低於5月0.8個百分點，4個月來首次落於榮枯分界線以下。顯然，宏觀經濟景氣依然在下滑，但剔除季節性影響後，考慮到中美貿易戰緩和，全球寬鬆貨幣政策周期的到來，預計經濟景氣的回暖已經不遠了。



通脹是今年上半年另一個重大壓力。期貨市場上，受供給側事件衝擊的影響，鐵礦石期貨價格上漲遠超預期，已經導致當局不滿。這是當前通脹壓力在內地的一個縮影，預計監管層將致力於降低通脹壓力。隨着中美貿易談判的恢復，中國從美國進口將恢復，內地通脹壓力，尤其是食品類價格高企的問題有望緩解。



此外，由於G20會議上，中美元首取得了恢復談判的共識，A股恢復了兩年來難得的安寧。從博通等華爾街半導體上市公司到南韓三星電子的財報，都顯示了貿易戰，尤其是對華為的技術封鎖，對全球電子產業鏈的負面影響巨大。而且，增加關稅提高了美國人的生活成本也日漸體現。隨着特朗普專注於連任競選，中美貿易戰有望長時間走向緩和。這是A股中期重大利好。



在A股逐步恢復上漲趨勢後，科創板也順利落地，有望進一步提高場外資金入場和人氣，並提高一直被打壓的科創類上市公司的吸引力。另一方面，具有避險配置性質的核心資產抱團已經引發強烈的市場估值分歧。港股中煙香港(06055)的瘋狂走勢或預示消費類公司的過度炒作的風險。兩者疊加，或引發A股風格切換的可能。隨着經濟景氣的恢復和股市風險偏好的上升，科創類股票的配置價值日漸臨近。



由此可見，我們繼續看好當前的反彈，並重申看多三季度乃至更長期間股市做好的趨勢。隨着下半年旺季的到來，預計宏觀景氣將在三季度恢復上行，並伴隨通脹壓力減弱。板塊方面，建議優先配置估值優勢的科創類龍頭公司，等待回調再配置當前消費類為主的核心資產類公司。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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