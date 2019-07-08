盧志威：細價股頽在營商環境差

港股極度淡靜，主因有兩大新股主導，尤其是集資金額巨大，令銀行同業拆息抽高，本來應該對股市構成壓力，但最終也沒有發生，充其量也只是對部分孭重債的股份構成壓力，整體市況維持平穩。由於半新股熱炒，市場的焦點轉移至即將上市的新股，所以這批半新股有值博率。事實上，半新股在現時低成交、低波幅之下，很容易吸引炒作，只要貨源歸邊，題材有概念，不愁沒有升幅。



環球股市的波幅，自從G20之後都有所下跌。一方面是好消息盡出，短期之內難有憧憬，另一方面是觀望利率走勢。今年以來愈高市值的公司，走勢愈跑贏，就是因為資金着重看低利率，把大市值的公司，看成是債券類的股票，由於歐洲瘋狂的負利率，除了央行之外實在想不到，誰人會用負利率Buy & Hold債券，投資者如果想收息，買大價股變成另一種選擇，這是靠低息谷出來的牛市，所以應該跟着風向走，不能鬥氣。



好像香港零售股，事實上業績是有惡化，但是惡化的程度，不足以令估值大跌一半，更重要的原因是營商環境困難，細價股是從下而上研究。如果業績不行，股價又缺乏流動性，等於沒有炒作空間，所以愈來愈頹是新常態，要直到經濟好轉，才再次有選股的價值。



早前有對沖基金沽空港元，後來因為拆息急升，令港元匯價隨之上升，如果真的以槓桿沽空，即使只輕微上升，損失也會以倍數計算，從來沽空的難度都高，如果博聯繫匯率會被突破，就更加困難，除非美國真的大打金融戰，才會有機會從政策上突破，今時今日已經不是九七年金融風暴般可以用錢去硬沽，推再多錢下去也只會被挾死。



獨立股評人 盧志威

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