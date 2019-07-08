吳小平：車股下半年值得留意

幾乎每周大家都會在本欄看到筆者的財經隨筆。但大家可能不知道的是，筆者在內地下載量最大的今日頭條APP上開設的財經付費專欄，備受歡迎。萬元付費專欄訂戶超過600人，而總體訂閱數則超過7,000人，金融付費圈子人數更是高達近萬人。



這證明，在當前資金極為充裕、一系列利率指標不斷下滑的今天，金融、投資、經濟、財會，任何與金錢相關的內容，只要保持高質量，保持前瞻性，市場對此是有巨大需求的。



換句話說，這相當於一位知名香港財經人士，在報章網絡版上開設訂閱費高達12,000港元的財經專欄，試問有多少香港投資界人士、散戶交易人士甚至家庭主婦會訂閱參考？



如何為金融知識準確定價？這很難，但是，市場會給出一個公平的價格。



在實踐中，筆者發現，內地高達1.4億開戶量的股票散戶交易人群，需要大規模、普通水準而語言親民的財經知識課程更新，如果我們這些財經人士，自認為出身名校，畢業於頂級投行，但處處用艱澀的語言、複雜的公式、拗口的術語來向社會普及財經，那一定是沒有聽眾，那一定是事倍功半。



但是，換個方式，用直白的語言、簡單的比較和清晰的圖表，來及時解釋社會熱點，分析財經事件，那麼很多散戶就看得懂，能會用，這裏就有巨大的商機。這個社會，真的有好幾千萬人希望立刻能看懂、聽懂華爾街日報，這和學習英文、法文、網球、小提琴，又有甚麼區別？



你可能想不到，在筆者6個專欄的數千名訂閱者中，有超過80名全國各大醫院的醫生，其中不乏知名大醫生。醫生，竟然成為單一最大的專欄訂閱職業群體之一。與他們微信交流，才知道這些醫生太忙，無暇研究國家貨幣政策、財政政策、產業政策，更沒有時間去翻閱公司年報，對比年度發展，捕捉行業周期。所以，他們乾脆把時間外包給我，讓我寫專欄。



話說回來，寫投資文章，絕不能推薦個別股票，這是犯了大忌。第一，這不合規，顯然與監管部門要求不符，不可以；第二，股票有漲有跌，有短有長，哪裏說得清楚？不可以；第三，閱讀者家庭情況不一，風險控制能力、現金流能力不同，股票風險極大，不能保證回報，豈可妄論？不可以！



最好的方式，就是看清楚格局、方向，把握行業、周期，在資產分散化配置的基礎上，為不同人群提供不同波動特性的資產配置建議。只有這樣，財經專欄才寫得長遠，於人於己留三分。



近期如何看？作為多家私募基金的量化投資模型顧問，自己一般看趨勢，看反轉，看周期，看動能。筆者認為汽車行業進入了反轉前期的觀測視野。



從國家產業扶持角度，2019年汽車消費刺激政策內容平平，逐步加熱，下半年政策仍有超過想像的可能；從統計角度思考，2018年7月起內地汽車銷量快速下行，同比基數優化，2019下半年月月見好；從庫存情況跟進，「國五」「國六」排放標準大騰挪，降價促銷減庫存的力度驚人，目前處於相對低位。



下半年，汽車值得看。整車、零部件、智能化是3個大投資點，風險排斥者多看整車、ETFs，風險承受者可以考慮高啤打標的。財經內容不在於多，在於觀點。以上觀點供香港投資界朋友深思、批評。



吳小平

資深金融人士，曾任中金公司財富管理部執行總經理，現投身互聯網金融創業。

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