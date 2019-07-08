大健：權鬥手段萬變不離其宗

美國總統特朗普公開要求聯儲局減息已不是一朝一夕之事，最近個多月更接連傳出特朗普想炒聯儲局主席鮑威爾魷魚。特朗普不是第一個商人背景的美國總統，但卻可能是第一個最愛將商場上的手段應用在治國上的美國總統。



特朗普最近幾個月不斷要求聯儲局減息不果，近期漏口風說有權將鮑威爾降職為聯儲局理事，更有指已要求白宮法律顧問研究將鮑威爾降職的法律理據。不過，最新事態發展是特朗普計劃提名兩名新的聯儲局理事。



這個手段可說是在每一個商業機構，甚至是每一個曾出現權鬥的機構中都曾出現。簡單來說，就是若不能把你拉下來，便把所有人都升上去。聽來好像不陌生？你想想，有沒有見過好好地一個主管領導一個部門，卻有一天空降多一人來變成雙主管。又或者一個團隊內本來只有一個經理，其他都是小兵，但有一天突然齊齊升職為副經理。



無論權力或地位都是相對的概念，若然不能削弱一個人的權力，就不如加強其他人的權力作制衡。



大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。