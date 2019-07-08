【地產專題】上車盤樓價飆升　呢個屋苑半年貴兩成！

香港住宅樓價重上高峰，當中以新界上車盤走勢最凌厲，跑贏整體樓市。今年該區的二手屋苑入場費，至少有9個或佔五成，都漲價10%或以上。其中青衣青怡花園最平放盤達630萬元，半年升近兩成，較之前貴「一球」。



東網統計新界區18個大型上車屋苑，去年底全數入場叫價仍低於600萬元，個別更在400萬元以下，即仍可承做九成樓按上車。不過，但今年至今，已有兩個屋苑升穿六球水平，入市要付四成首期，四球以下放盤更全部消失。



●青怡飆近兩成最勁

過去約半年，該批二手項目入場費全部向上，升幅介乎3.1至19.3%，而據反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數，同期漲幅只約9.1%。



期內樓價升勢最顯著的是青怡花園，為19.3%，去年底叫價僅由528萬元起，成交價更曾跌至478萬元。但中原蔡偉明表示，現時該盤實用面積343方呎入場單位，叫價已逾六球，市場共有13個放盤。他續指出，該區屬傳統住宅區，配套設施成熟，去年底樓價回落，上車盤即受追捧，購買力湧現，推動樓價快速回升。



至於向來是細價盤供應集中地的屯門，該區的大興花園現時入場費由540萬元起，與去年底的470萬元相比，高出70萬元，升幅達14.9%。美聯高文帆指出，該項目樓價向來較外區低水，吸引不少人士轉投。同時，買家入市決定較快，在盤少客多情況下，業主叫價心雄。現時市場約有40個放盤，入場單位為2期1座高層F室，以實用面積447方呎計，呎價約12,081元。



新界東大型二手屋苑樓價漲幅亦不俗。大圍金獅花園2期金富閣一個入場低層單位，實用面積282方呎，叫價468萬元，呎價16,596元，與去年底該盤最低開價410萬元相比，升幅14.1%。利嘉閣古向嘉稱，過去兩個月市場交投回落，但樓價持續向上，原因是該盤提供不少400萬至500萬元細價盤，受市場歡迎，故業主開價亦進取，而項目現時有約15個放盤。



此外，毗鄰沙田區亦有至少3個二手屋苑升幅逾11%。當中以翠華花園升勢最勁。去年底該項目最平開價380萬元，代理表示，現時約15個放售買賣盤中，開價最低已由428萬元起，期內高約12.6%。



而區內藍籌沙田第一城兩房單位，去年底入場費曾失守500萬元，僅以約478萬元放盤。但世紀21奇豐指出，最近實用面積284方呎入場單位，連租約最低以538萬元放售，而交吉盤則約560萬元。



另方面，過往最受市場追捧的天水圍嘉湖山莊，現時放盤叫價漲幅不及其他屋苑。中原伍耀祖說，早前市場氣氛轉靜，部分業主開始調低叫價，個別低層單位開價低至約500萬元。資料顯示，該項目去年底最低開價約485萬元，現僅高約3.1%。



●年內樓價料再向上

新界細價樓表現跑贏大市，理工大學建築及房地產學系教授許智文認為，中細價物業流轉量比豪宅更高，加上以用家主導，樓價升幅亦較理想。他指出，近期樓市受中美貿戰、股市波動及政局不穩影響，預期市場短期會出現波幅，但數個月後減息等利好因素重現，相信市場氣氛會再被推高，故該類住宅下半年價格走勢，仍可被看高一線。



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