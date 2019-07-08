【市前重點睇】港匯低見7.79　日圓回軟

●美匯指數企97.23，離岸人民幣(CNH)跌至6.8965，港匯低見7.7961，圓匯弱見108.52，歐元回落至1.1227，英鎊企1.2525，土耳奇里拉曾挫逾3%，一度跌穿5.8關。金價失守1,400美元關，最新報1,396美元。布油高企64.47美元，紐油升上57.73美元。道指期貨上升。



●中國人民銀行公布，中國6月底外匯儲備報3.1192萬億美元，預期為3.11萬億美元，前值報3.101萬億美元。



●道指上周五(5日)收報26,922點，跌43點或0.16%，自紀錄高位回落，並結束連續4日升勢；標指收報2,990點，跌5點或0.18%；納指收報8,161點，跌8點或0.1%。 https://bit.ly/2xvZkK3



●港股ADR指數按比例計算，上周五收報28,640點，跌133點。



●美國10年期國債孳息率上周五收報2.0338厘，漲8.4點子。



●聯儲局向國會發布半年度貨幣政策報告，重申對降息持開放態度，同時注意到經濟增長在第2季放緩。



●美國6月份新增非農就業人數達到22.4萬，遠高於經濟學家預期中值16萬。



●紐約期油上周五收報每桶57.51美元，升0.17美元或0.3%。布蘭特期油收報每桶64.23美元，升0.93美元或1.47%。



●紐約期金上周五收報每安士1,400.1美元，跌20.8美元或1.5%。



●英國富時100指數上周五收報7,553點，跌50點或0.66%；法國CAC指數收報5,593點，跌27點或0.48%；德國DAX指數收報12,568點，跌61點或0.49%。 https://bit.ly/2LB6e94



●傳歐盟政府積極討論提名英倫銀行行長卡尼擔任國際貨幣基金組織新總裁。



●土耳其總統埃爾多安突然撤換央行行長Murat Cetinkaya的職務，並任命Cetinkaya的副手Murat Uysal接任。Cetinkaya的任期原於2020年才結束。



●德銀退出股票業務裁1.8萬人，料次季虧損28億歐元。 https://bit.ly/32ff56j



●南岸洽注資，八度延期限。 https://bit.ly/2G006Uh



●退休無憂︰八十後港男靠投資每月袋10萬。 https://bit.ly/2XRofX5



●【港股前瞻】貿戰一周年恒指僅漲2%，恒生：年內衝31,000點。 https://bit.ly/2NCNMiO



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