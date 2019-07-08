【股民熱話】香港地　股票同樓一樣　愈貴愈有人買…

港股歷來第五大新股正在招股，唔多唔少會影響港股現貨交投。大型新股上市，認購唔等於必贏。好似去年7月，挾同股不同權第一股之名上市的小米集團(01810)，認購都好踴躍，惜上市首日掛牌即告潛水，現價較招股價仍低逾四成，散戶長坐真係一殼眼淚！



當時小米上市，唔少評論都指其招股價定得太進取，只是明星效應加第一股的憧憬，最終還是吸引到不少資金認購。期間股價波動，其實也不是沒有賺錢機會，只是多半投資者都是過分樂觀錯失獲利時機。



香港乜樓都貴，但貴一貴都有人買。股票也是貴一貴都有人吼，但高位支持到幾耐，無論樓定股，還是離不開基本的供求關係。樓價唔跌，皆因土地和房屋供應依然嚴重短缺。至於股票，最近的經典例子，乃6月12日掛牌的半新股中煙香港(06055)，招股價4.88元，上周竟然可以炒到上28.5元，較招股價搶高逾四倍。咁貴都有人買，係咪好誇張？但當然，熱炒過後，查實公司基本因素冇大變，估值過高的結果必然是調整，見其股價見高位28.5元後，一度回落至13.4元，意味高位接咗火棒的，隨時帳面要輸一半！



睇番中央結算系統數據顯示，中煙6月12日上市，首五大參與者持股量合共約17%，而截至上周四的首五大參與者持股量合共已降至11%，估計唔少貨都喺高位派散了。落場炒作，最緊要係識止蝕保本，最忌高位接咗貨，到價又唔止蝕，不斷心急溝貨點知愈溝愈淡，仲難甩身！



東方產經專欄作者帥哥

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