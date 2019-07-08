中國6月外匯儲備升至3.11萬億美元　高於預期

中國人民銀行公布，截至6月底的外匯儲備報3.1192萬億美元，較5月底的3.101萬億美元，按月升約0.6%；預期為3.11萬億美元。至於黃金儲備872.68億美元，5月為798.25億美元。



中國外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英稱，6月受全球貿易局勢、主要國家央行貨幣政策等因素影響，美匯指數下跌，國際金融市場資產價格上漲。匯率折算和資產價格變化等因素共同作用，外匯儲備規模有所上升。



王認為，今年以來，在外部環境不確定、不穩定因素增加下，中國經濟總體平穩、運行在合理區間，外匯市場供求基本平衡，主要渠道跨境資金流動呈現積極變化，外匯儲備規模穩中有升。



她預期，國際經濟金融形勢仍然錯綜複雜，但中國將持續推進經濟高質量發展，積極落實全方位對外開放舉措，經濟增長的韌性和可持續性將進一步增強。這些都會為中國外匯市場穩定提供有力支撐，從而為外匯儲備規模保持總體穩定提供堅實基礎。



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