【即市分析】恒指好淡關鍵位睇...

東方產經專欄作者HS哥：在中美元首面會後，市場對貿易戰憂慮明顯降溫，不過香港政局不穩，而從資金流向睇，美股強而A股弱，加上大型新股鎖咗唔少資金，短期港股仲可以彈幾多，實在冇人敢答，所以此前見投資者都係炒股不炒市，實在合情合理。



走勢上，恒指4月中高位30,280點，反覆跌到落6月初低位26,671點後開展反彈浪，目前主要受制兩萬九阻力。短期能否再上一層樓，主要睇中美貿易戰有沒有進一步發展，以及香港政局變化。不過，若純以走勢睇，現價彈至上述高低位反彈幅度黃金比率0.618即28.901點便告遇阻，下一個阻力位在波幅的黃金比率0.764即29,428點，好友不妨以此作為阻力參考。



相反，若短期內恒指無力再上，則宜守穩50日線約28,225點及2,8000點這兩個重要支持位，若果一旦失守，港股有機會再展跌浪。

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