恒指瀉近500點 騰訊挫2% 手機股捱沽
2019年07月08日 09:21
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中港股市齊跌，A股三大指數全線跌逾1%，恒生指數低開逾260點後跌勢迅速加劇，下瀉近500點，低見28,292點；國企指數最新跌148點或1.36%，報10,746點。
友邦跌幅擴大至3%；騰訊跌2%；中國平安挫2.2%；建行跌逾1%；香港交易所跌約2%。
手機設備股瑞聲科技跌幅擴大至近3%；舜宇光學科技跌約2%。
吉利汽車挫2.7%。
【09:21】恒指回落 騰訊友邦呈弱
港股開市弱勢。恒生指數低開261點或0.91%，報28,513點；國企指數低開93點或0.86%，報10,801點。
重磅股騰訊、友邦、建行向下，均低開逾1%。中移低開0.9%；滙控低開0.3%。
內險股中國平安、中國人壽低開逾1%。內銀股中行、工行低開不足1%；交行持平。
手機設備股舜宇光學科技、瑞聲科技低開1.5%及1.3%。
另外，中國神華低開1.5%；恒安國際、吉利汽車、中國旺旺低開1.4%。
萬洲國際高開0.8%；中國海外發展高開0.6%。
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