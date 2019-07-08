恒指瀉近500點　騰訊挫2%　手機股捱沽

2019年07月08日 09:21
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    中港股市齊跌，A股三大指數全線跌逾1%，恒生指數低開逾260點後跌勢迅速加劇，下瀉近500點，低見28,292點；國企指數最新跌148點或1.36%，報10,746點。

    友邦跌幅擴大至3%；騰訊跌2%；中國平安挫2.2%；建行跌逾1%；香港交易所跌約2%。

    手機設備股瑞聲科技跌幅擴大至近3%；舜宇光學科技跌約2%。

    吉利汽車挫2.7%。


    【09:21】恒指回落　騰訊友邦呈弱
    港股開市弱勢。恒生指數低開261點或0.91%，報28,513點；國企指數低開93點或0.86%，報10,801點。

    重磅股騰訊、友邦、建行向下，均低開逾1%。中移低開0.9%；滙控低開0.3%。

    內險股中國平安、中國人壽低開逾1%。內銀股中行、工行低開不足1%；交行持平。

    手機設備股舜宇光學科技、瑞聲科技低開1.5%及1.3%。

    另外，中國神華低開1.5%；恒安國際、吉利汽車、中國旺旺低開1.4%。

    萬洲國際高開0.8%；中國海外發展高開0.6%。
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